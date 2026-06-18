Ολυμπιακός: Μπακ-σκυλί, με άμυνα-επίθεση 65-35%

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta δέκα πράγματα για τη μεταγραφή του Μαφέο στον Ολυμπιακό.

Σήμερα λοιπόν πρόκειται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Πάμπλο Μαφέο από τον Ολυμπιακό-έφυγε ένας Πορτογάλος, ο Κοστίνια, έρχεται ένας Ισπανός.

Θεωρητικά, τουλάχιστον, το λες κι αναβάθμιση, με βάση τη διαφορά των πρωταθλημάτων κι εμπειρίας. Ο Κοστίνια ήρθε στον Πειραιά στα 24 του προερχόμενος από τη Ρίο Άβε, ο Μαφέο έρχεται στα 29 του προερχόμενος από τη Μαγιόρκα, με την οποία έπαιζε πέντε χρόνια στην Α΄ κατηγορία.

Τέλος πάντων, όπως πάντα λέω, όλα θα φανούν στο χορτάρι. Αν θέλουμε, πάντως, να σταθούμε στα χαρακτηριστικά του Μαφέο πρέπει να πούμε ότι είναι ένας ακραίος αμυντικός, που πιέζει πολύ στενά και συνήθως αποτελεσματικά τον αντίπαλο του. Έχει εύκολο και το τάκλιν και την προβολή και δεν είναι εύκολο να του περάσεις σέντρα προσπαθώντας να τον πλαγιοκοπήσεις. Είναι «σκυλί». Θα βγει πρώτος στην μπάλα, χαμηλά και ψηλά, γενικά θα ενεργήσει γρήγορα, ακόμη και σε συνθήκες αντεπίθεσης. Θα καλύψει αμυντικά και δεν έχει πρόβλημα να κάνει και φάουλ.

Είναι ένα θέμα για το παιχνίδι του οι κίτρινες κάρτες, καθώς μαζεύει πολλές κάθε σεζόν-άρα πρέπει να υπάρχει ούτως η, άλλως κι άλλος καλός δεξιός μπακ στο ρόστερ. Από την άλλη, για να έχει κάθε σεζόν τόσες πολλές συμμετοχές σημαίνει ότι δύσκολα χάνει παιχνίδια από τραυματισμούς, κάτι επίσης σημαντικό.

Στο δημιουργικό-επιθετικό κομμάτι, μπορούμε να καταγράψουμε ότι βγαίνει γρήγορα μπροστά για να βοηθήσει στην ανάπτυξη επίθεσης. Έχει αρκετά καλή κυκλοφορία μπάλας και όταν θα ανέβει ψηλά συνήθως θα σεντράρει, με όχι άσχημα ποσοστά: Έχει εφτά γκολ και 25 ασίστ στην παρουσία του στην Ισπανία, στις εννιά σεζόν του εκεί, στη Μαγιόρκα (πέντε), στην Τζιρόνα (τρεις) και στη Χουέσκα (μία).

Αν έχει ισορροπία 50-50% αμυντικά κι επιθετικά; Όχι. Είναι, ας πούμε 65-35% αμυντικά κι επιθετικά. Άρα, ίσως πιο πολύτιμος στα πιο σκληρά και δύσκολα παιχνίδια.

Εξ ου κι ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα δεύτερο δεξιό μπακ με ακόμη πιο επιθετικές αρετές, όπως ο Βρουσάϊ η, ο Τιάγκο Πίντο.

Άσχετο: Δεν ξεκίνησε καλά το πράγμα από πλευράς κληρώσεων στο Τσάμπιονς λιγκ για τον Ολυμπιακό. Είχε 25% πιθανότητες για Ουνιόν Βελγίου, 25% για Σπάρτα Πράγας, 25 % για Ναϊμέγκεν Ολλανδίας και από 8,3% για Στουρμ Αυστρίας, Χερτς Σκωτίας και Γκόρνικ Πολωνίας. Η Γκόρνικ θα ήταν η πιο ιδανική αντίπαλος, πάντα στη θεωρία. Τώρα, με την χθεσινή κλήρωση βγήκε από τον χάρτη. Άρα, απομένουν οι τρεις με 25% πιθανότητες και οι Στουρμ και Χερτς με 12,5% η κάθε μία.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Εξελίσσεται σε ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο να επιστρέψει νωρίτερα στον Ολυμπιακό ο Πνευμονίδης, που έχει δοθεί δανεικός στον Ατρόμητο έως το καλοκαίρι του 2027. Ώστε και να αποτελεί εναλλακτική επιλογή και να παίζει στο Κύπελλο με την πρώτη ομάδα και στο πρωτάθλημα με τη Β ομάδα.

Από την άλλη, είναι ένα ζήτημα για το παιδί, να χάσει την ευκαιρία στο Περιστέρι να παίξει βασικός μία ολόκληρη σεζόν, εάν φυσικά στον Ατρόμητο τον υπολογίζουν για βασικό, όπως φάνηκε στις εφτά τελευταίες αγωνιστικές, στις οποίες έπαιξε βασικός στις έξι σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔