Ο Αντρέ Ρικάρντο επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ.

Ο Αντρέ Ρικάρντο ήρθε το 2022 στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν κατάφερε να σταθεί στην πρώτη ομάδα.

Ο 26χρονος (23/8/00) Πορτογάλος μεσοεπιθετικός κατέγραψε μόλις 5 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα και είχε ακόμα 10 ματς με τον ΠΑΟΚ Β'. Την περασμένη σεζόν δόθηκε δανεικός στην Τσάβες και φέτος έμεινε ελεύθερος κι ανακοινώθηκε από την Λουζιτάνια ντε Λουρόσα, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο Αντρέ Ρικάρντο φοράει κιτρινόμαυρα μέχρι το 2028! Δημιουργικός επιθετικός μέσος, φτάνει στη Λουρόσα με εμπειρία ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ελλάδα, μετά από περάσματα σε ΠΑΟΚ, Φαμαλικάο και Τσάβες. Αγωνιζόμενος στην Ακαδημία της Μπενφίκα, της Μπράγκα και της Φαμαλικά, διακρίθηκε ως ο Καλύτερος Παίκτης στο Revelation League, ένα βραβείο που επιβεβαίωσε το ταλέντο και την ποιότητα που πάντα σημάδεψαν την πορεία του.

Στην Ελλάδα, στην υπηρεσία του ΠΑΟΚ ήταν μέλος της της πρωταθλήτριας Ελλάδας τη σεζόν 2023/24.

Τώρα, γίνετε μέλος της ομάδας μας για να προσθέσει όραμα, δημιουργικότητα και ποιότητα στην επίθεση. Καλώς ήρθες στο νέο σου σπίτι Λιοντάρι!».

Ο Αντρέ Ρικάρντο, παράλληλα, με ανάρτησή του αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ: «Έπειτα από 4 χρόνια, ήρθε η ώρα για μένα να αποχαιρετήσω τον ΠΑΟΚ. Αυτά ήταν χρόνια σκληρής δουλειάς, ανάπτυξης, συναισθημάτων και αναμνήσεων που θα κουβαλάω μαζί μου για πάντα.

Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, το προσωπικό, και κυρίως τους φιλάθλους, για όλη την υποστήριξη και τη στοργή. Ήταν τιμή μου να φορέσω αυτή τη φανέλα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα».