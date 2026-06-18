Ολυμπιακός: Δύο ισπανικές ομάδες ρώτησαν για Ρόκα λένε στην ιβηρική
Ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο έδωσε ένα update σχετικά με το μέλλον του Τζοέλ Ρόκα της Τζιρόνα, για τον οποίο ενδιαφέρεται έντονα ο Ολυμπιακός. Ο 21χρονος αριστερός εξτρέμ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Καταλανούς μέχρι το καλοκαίρι του 2029, φαίνεται πως έχει προσελκύσει κι άλλους μνηστήρες.
Ο ρεπόρτερ από την Ιταλία αποκάλυψε πως δύο ισπανικές ομάδες, η Ράγιο Βαγιεκάνο και η Οσασούνα ρώτησαν την Τζιρόνα για τα δεδομένα της παραχώρησης του νεαρού εξτρέμ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε εκείνος έκανε 33 συμμετοχές σκοράροντας τρία γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 1.500 λεπτά που πάτησε χορτάρι.
Rayo y Osasuna han preguntado por Joel Roca. @marca pic.twitter.com/m7GSJ3excGJune 18, 2026
Κάπως έτσι φαίνεται πως ο Ολυμπιακός θα έχει ανταγωνισμό και για την περίπτωση του Τζοέλ Ρόκα, ο οποίος αποτελεί υψηλό στόχο των Πειραιωτών για τη θέση του αριστερού εξτρέμ αυτή τη στιγμή.
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