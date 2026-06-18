Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, δύο ισπανικές ομάδες έκαναν κρούση στην Τζιρόνα για τον Τζοέλ Ρόκα που θέλει ο Ολυμπιακός.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο έδωσε ένα update σχετικά με το μέλλον του Τζοέλ Ρόκα της Τζιρόνα, για τον οποίο ενδιαφέρεται έντονα ο Ολυμπιακός. Ο 21χρονος αριστερός εξτρέμ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Καταλανούς μέχρι το καλοκαίρι του 2029, φαίνεται πως έχει προσελκύσει κι άλλους μνηστήρες.

Ο ρεπόρτερ από την Ιταλία αποκάλυψε πως δύο ισπανικές ομάδες, η Ράγιο Βαγιεκάνο και η Οσασούνα ρώτησαν την Τζιρόνα για τα δεδομένα της παραχώρησης του νεαρού εξτρέμ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε εκείνος έκανε 33 συμμετοχές σκοράροντας τρία γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 1.500 λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Κάπως έτσι φαίνεται πως ο Ολυμπιακός θα έχει ανταγωνισμό και για την περίπτωση του Τζοέλ Ρόκα, ο οποίος αποτελεί υψηλό στόχο των Πειραιωτών για τη θέση του αριστερού εξτρέμ αυτή τη στιγμή.