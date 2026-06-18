Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συμπλήρωση 16 ετών από όταν ανέλαβε τα ηνία του συλλόγου.

Πέρασαν -κιόλας- 16 ολόκληρα χρόνια από τη στιγμή που ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε τα ηνία του Ολυμπιακού, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Σωκράτη Κόκκαλη στον προεδρικό θώκο της ομάδας.

Σε μια δύσκολη εποχή για το Πειραϊκό κλαμπ, ο κ. Μαρινάκης αγόρασε μετοχές και άλλαξε ουσιαστικά σελίδα στον σύλλογο από το μεγάλο λιμάνι της Ελλάδας. Ακολούθησαν 11 κατακτήσεις πρωταθλήματος (Superleague), 5 Κύπελλα Ελλάδος, 1 Σούπερ Καπ και φυσικά το ιστορικό Conference League του 2024 που αποτελεί τον μοναδικό ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών έστειλε το δικό του μήνυμα για αυτή την «επέτειο» και φυσικά δεν παρέλειψε να δώσει και το... σάλπισμα ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά:

2010-2026:

16 χρόνια κρατάμε ψηλά τη σημαία του Ολυμπιακού, με πίστη, όνειρα και θριάμβους.

Γράφουμε μαζί με τον υπέροχο κόσμο μας χρυσές σελίδες στην ιστορία του ΘΡΥΛΟΥ του παγκόσμιου αθλητισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ταξιδεύοντας τα τον κόσμο.

Είδαμε την Ποδοσφαιρική Ομάδα να κατακτά Ευρωπαϊκό τίτλο φτάνοντας σε ένα όνειρο τρελό που υπήρχε σε κάθε Ολυμπιακό και ελληνικό σπίτι για έναν αιώνα!

Την ίδια χρονιά είδαμε το νέο αίμα του Συλλόγου, την Ομάδα των νέων να κατακτά το Champions League των Νέων (Youth League).

11 Πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα, 1 σούπερ καπ, απόλυτη κυριαρχία στην Ελλάδα!

Συνεχίζουμε για υψηλότερες κορυφές.

Ένα όραμα ένας στόχος: Παντοδύναμος Ενιαίος Ευρωπαίος Ολυμπιακός με αμέτρητους τίτλους σε όλα τα σπορ σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Ονειρευτήκαμε για τον Ερασιτέχνη, έναν πολυαθλητικό Σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης και το κάναμε πράξη!

Από το 2010 μέχρι σήμερα, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ άλλαξε τον Παγκόσμιο Αθλητισμό φτάνοντας σε 143 τίτλους (σε σύνολο 227 στην Ιστορία μας) από τους οποίους οι 11 Ευρωπαϊκοί (σε σύνολο 15 στην Ιστορία μας) στα βασικά Ολυμπιακά ομαδικά σπορ!

Την ίδια περίοδο ο Ερασιτέχνης ΟΣΦΠ γιόρτασε περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικό επίπεδο ενώ θαυμάσαμε τους αθλητές και τις αθλήτριές μας να θριαμβεύουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις εγχώριες και διεθνείς.

Ζούμε όλοι μαζί οι Ολυμπιακοί σε μια εποχή θριάμβων στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, στο χάντμπολ και σε όλα τα σπορ, προχωράμε ενωμένοι, μια γροθιά στο μέλλον.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ!

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!