Δεν χάνει χρόνο ο Ολυμπιακός και σε σχέση με την επόμενη προσθήκη που θέλει να κάνει ως προς την 2η επιλογή για την θέση του δεξιού μπακ.

Ο Πάμπλο Μαφέο βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό αλλά θα υπάρξει και συνέχεια για την θέση του δεξιού μπακ. Ένα νέο όνομα που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στο μπλοκάκι των Πειραιωτών για 2η επιλογή ή προσθήκη για την θέση αυτή είναι εκείνο του 23χρονου διεθνούς Πορτογάλου της Λιλ, Τιάγκο Σάντος.

Ο παίκτης αυτός είχε αποκτηθεί έναντι του ποσού των 6.5 εκατ. ευρώ από την Εστορίλ. Στη Λιλ όπου έχει παίξει και ως αριστερός μπακ είχε πέρυσι 28 αγώνες με 2 ασίστ. Συνολικά στον γαλλικό σύλλογο έχει 84 αγώνες με 4 γκολ και 5 ασίστ. Από τη Λιλ οι ενδείξεις οδηγούν στο ότι θα αποχωρήσει λόγω και θεμάτων που είχε με την τεχνική ηγεσία και ενώ έχει συμβόλαιο εκεί ως το 2029.

Ο Τιάγκο Σάντος αναδείχθηκε από τις Ακαδημίες της Σπόρτινγκ για να βρεθεί μετά και ομάδα της U23. Ακολούθως από τις πιο μικρές ηλικιακές ομάδες της Εστορίλ βρέθηκε στην πρώτη της ομάδα (όπου είχε 34 αγώνες και 7 ασίστ) και από εκεί έκανε την μεταγραφή στη Λιλ. Πέραν του Σάντος που έχει μπει στο ερυθρόλευκο κάδρο εάν ο Ολυμπιακός στραφεί αποκλειστικά σε ελληνική λύση φαβορί θα είναι ο Βρουσάι και αουτσάιντερ ο Σάλιακας.

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