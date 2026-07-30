Τζολάκης - Χαλ: Το «hello» του στην άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη

Τζολάκης - Χαλ: Το «hello» του στην άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Τζολάκης - Χαλ: Το «hello» του στην άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο διεθνής Χανιώτης γκολκίπερ έφτασε στην Κωνσταντινούπολη με το προσωπικό αεροσκάφος του Ατζούν Ιλιτζαλί.

Τον Κωνσταντή Τζολάκη περίμεναν ρεπόρτερ και κάμερες στην Κωνσταντινούπολη μετά την άφιξή του εκεί με το αεροπλάνο του Ατζούν Ιλιτζαλί. Χαμογέλασε, είπε «hello» και προχώρησε. Ως γνωστόν ο διεθνής γκολκίπερ και άλλοτε πλέον παίκτης του Ολυμπιακού θα συνεχίσει την καριέρα του στη Χαλ.

@Photo credits: @XKerem Kolukısa
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα