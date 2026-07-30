Ο διεθνής Χανιώτης γκολκίπερ έφτασε στην Κωνσταντινούπολη με το προσωπικό αεροσκάφος του Ατζούν Ιλιτζαλί.

Τον Κωνσταντή Τζολάκη περίμεναν ρεπόρτερ και κάμερες στην Κωνσταντινούπολη μετά την άφιξή του εκεί με το αεροπλάνο του Ατζούν Ιλιτζαλί. Χαμογέλασε, είπε «hello» και προχώρησε. Ως γνωστόν ο διεθνής γκολκίπερ και άλλοτε πλέον παίκτης του Ολυμπιακού θα συνεχίσει την καριέρα του στη Χαλ.

