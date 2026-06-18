Τέσσερις πιτσιρικάδες που πήραν πρωτάθλημα με την Κ17 αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Άπελντορν.

Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί την ερχόμενη Δευτέρα (22/06) για το Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου και θα λάβει χώρα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Εκεί, πέρα από τους παίκτες της πρώτας ομάδας, που θα δώσουν κανονικά το «παρών», θα υπάρχουν και τέσσερα παιδιά της ακαδημίας.

Οι Χρήστος Γείτονας, Βασίλης Λάβδας, Τάκης Μπινιάρης και Ιάσωνας Νεμπής είναι εκείνοι που επιλέχθηκαν από κοινού από τους Θόδωρο Ελευθεριάδη, Τάκη Φύσσα, Στέφανο Κοτσόλη και Γιάκομπ Νίστρουπ προκειμένου να δουλέψουν με την πρώτη ομάδα το καλοκαίρι αυτό.

Οι Λάβδας και Νεμπής έχουν βρεθεί ξανά σε προετοιμασία ενώ για τους Μπινιάρη και Γείτονα θα είναι η πρώτη φορά. Οι τέσσερίς ήταν βασικά στελέχη της Κ17 του Άγγελου Ζαζόπουλου, η οποία κατέκτησε και τον τίτλο στο αντίστοιχο ηλικιακό πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν και ξεχώρισαν με την απόδοσή τους στο χορτάρι ανταμειβόμενοι με μία τόσο σημαντική ευκαιρία και εμπειρία.

Η πρώτη «γεύση» από τη στόχευση της ακαδημίας στη νέα της εποχή

Την περασμένη σεζόν οι ακαδημίες του Παναθηναϊκού μπήκαν σε μία νέα εποχή με την έλευση του Θόδωρου Ελευθεριάδη και την εποπτεία του Τάκη Φύσσα. Ήδη από τον πρώτο χρόνο, κι ενώ υπάρχουν ακόμα αρκετά βήματα να γίνουν για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος, ήρθε ο πρώτος τίτλος ενώ ταυτόχρονα ξεπετάχθηκαν παιδιά, που έδειξαν πως έχουν το potential να απασχολήσουν στο μέλλον.

Μπορεί να υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιτευχθεί εκείνο που έχει οριστεί ως τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο η στόχευση που υπάρχει πλέον σ' αυτήν, δηλαδή η ανάδειξη παικτών που μπορούν να σταθούν στο υψηλότερο επίπεδο είναι δεδομένη και γίνεται σοβαρή δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση.

Από την επένδυση που έχει γίνει από τη διοίκηση στις εγκαταστάσεις και όχι μόνο, μέχρι τους ανθρώπους που προστέθηκαν στο οργανόγραμμά της και τα υψηλά στάνταρ που εκείνοι έχουν θέσει.

Όλοι δουλεύουν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας των καλύτερων δυνατών συνθηκών και προϋποθέσεων ώστε η ανάδειξη παικτών να γίνεται με μεγαλύτερη συχνότητα και επιτυχία, για να καταφέρει κάποια στιγμή η ακαδημία να επανακτήσει την αίγλη που είχε στο παρελθόν και να επανακαταλάβει τα πρωτεία στον συγκεκριμένο τομέα, που πάντα ήταν πολύ σημαντικός τόσο για τον σύλλογο όσο και τους οπαδούς του.