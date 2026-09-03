Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Πρεμιέρα στο φετινό Κύπελλο Ελλάδος κάνει απόψε (3/9, Live από το Gazzetta) ο Παναθηναϊκός, καθώς φιλοξενεί τη Νίκη Βόλου για την 1η αγωνιστική του θεσμού.
Οι «πράσινοι» μετά το νικηφόρο... ντεμπούτο τους στη Stoiximan Superleague (0-2 τον Λεβαδειακό) θέλουν φυσικά το τρίποντο κόντρα στην ομάδα της Μαγνησίας, έτσι ώστε να αρχίσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους σε έναν θεσμό που κατέκτησαν τελευταία φορά το 2024.
Η αναμέτρηση θα κάνει σέντρα στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΙ.
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