Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου για την 1η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος.

Πρεμιέρα στο φετινό Κύπελλο Ελλάδος κάνει απόψε (3/9, Live από το Gazzetta) ο Παναθηναϊκός, καθώς φιλοξενεί τη Νίκη Βόλου για την 1η αγωνιστική του θεσμού.

Οι «πράσινοι» μετά το νικηφόρο... ντεμπούτο τους στη Stoiximan Superleague (0-2 τον Λεβαδειακό) θέλουν φυσικά το τρίποντο κόντρα στην ομάδα της Μαγνησίας, έτσι ώστε να αρχίσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους σε έναν θεσμό που κατέκτησαν τελευταία φορά το 2024.

Η αναμέτρηση θα κάνει σέντρα στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΙ.