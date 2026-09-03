Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου, το Gazz Floor και οι Galacticos
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet στις 12:00, που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για να σας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις μετά την άφιξη Μοντέρο στον Ολυμπιακό.
Αμέσως μετά, στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten για τις πρώτες αντιδράσεις μετά το «μπαμ» του Παναθηναϊκού με τον Ουναΐ, αλλά και όλο το ρεπορτάζ για τα μεταγραφικά των ελληνικών ομάδων.
Στις 21:00 ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος αντιμετωπίζοντας στο ΟΑΚΑ τη Νίκη Βόλου, με το ματς να μεταδίδεται από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor by Novibet (12:00, Gazzetta Youtube)
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου (21:00, ΣΚΑΪ, LIVE από το Gazzetta)
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