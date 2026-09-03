Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με τις εκπομπές του Gazzetta και την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet στις 12:00, που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για να σας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις μετά την άφιξη Μοντέρο στον Ολυμπιακό.

Αμέσως μετά, στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten για τις πρώτες αντιδράσεις μετά το «μπαμ» του Παναθηναϊκού με τον Ουναΐ, αλλά και όλο το ρεπορτάζ για τα μεταγραφικά των ελληνικών ομάδων.

Στις 21:00 ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος αντιμετωπίζοντας στο ΟΑΚΑ τη Νίκη Βόλου, με το ματς να μεταδίδεται από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας