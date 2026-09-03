Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ για το ματς με τη Νίκη Βόλου
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα έχει απόψε την ευκαιρία να πάρει μία πρώτη γεύση από την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, αφού ο Αζεντίν Ουναΐ θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι των «πράσινων» με τη Νίκη Βόλου (21:00-SKAI-Live από Gazzetta).
Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» δεν είχαν την ευκαιρία να τον υποδεχθούν στο αεροδρόμιο, όπως συνηθίζεται στις μεγάλες μεταγραφές, εξαιτίας των περιορισμένων χρονικών ορίων που υπήρχαν με τα πράγματα που έπρεπε να γίνουν για να προλάβει ο Μαροκινός επιθετικός μέσος να δηλωθεί στη λίστα.
Έτσι, θα έχουν μία πρώτη ευκαιρία να τον χειροκροτήσουν και να τον αποθεώσουν σήμερα στο ΟΑΚΑ, έστω κι αν εκείνος δεν βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας για το συγκεκριμένο παιχνίδι και θα παρευρεθεί απλώς με... πολιτικά για να δει το παιχνίδι και την προσπάθεια των νέων του συμπαικτών.
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