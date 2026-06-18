Ιστορική μέρα για τον Παναθηναϊκό: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη

Το τελευταίο κομμάτι που έλειπε από το παζλ στο γηπεδικό του Παναθηναϊκού συμπληρώθηκε, αφού οι «πράσινοι» εξασφάλισαν την οικοδομική άδεια για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Η πιο σημαντική εκκρεμότητα που έμενε για το θέμα του γηπέδου του Παναθηναϊκού, η οικοδομική άδεια που αφορούσε την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη λύθηκε πλέον, αφού εκείνη εκδόθηκε και πλέον μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά οι εργασίες στο οικόπεδο της «μάνας του λόχου».

Αργά το βράδυ της Τετάρτης (17/06) η ΑΕΠ Ελαιώνας, δηλαδή το κονσόρτιουμ των τραπεζών που χρηματοδοτεί το έργο και η εταιρεία ΕΚΤΕΡ, η κατασκευαστική που έχει αναλάβει να δώσει σάρκα και οστά στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, πήραν στα χέρια τους το πολυπόθητο έγγραφο έπειτα από προσπάθειες αρκετών μηνών και καθυστέρηση.

Οι πρώτες προπαρασκευαστικές εργασίες είχαν ήδη ξεκινήσει και από το πρωί της Πέμπτης (18/06) μπορούν πλέον οι μηχανές να φουλάρουν, ώστε να ετοιμαστούν αυτές στην ώρα τους.

Βάσει της σύμβασης που έχει υπογραφεί, αυτές πρέπει να παραδοθούν μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2027.