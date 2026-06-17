Ο Γιάκομπ Νίστρουπ ξεκίνησε να δημιουργεί τον δικό του Παναθηναϊκό.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ πραγματοποίησε την Τετάρτη την πρώτη του προπόνηση ως τεχνικός του Παναθηναϊκού.

Ο Δανός ξεκίνησε να χτίζει το δικό του τριφύλλι με πολλές απουσίες φυσικά. Απουσίαζαν οι διεθνείς, ο Τσιριβέγια, λόγω του γάμου του, ενώ όπως αναφέραμε και νωρίτερα, Μπακασέτας, Γεντβάι, Σισοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα είναι εκτός πλάνων και δεν θα βρεθούν ούτε στην προετοιμασία. Ο Σφιντέρσκι, παράλληλα, πουλήθηκε στη Βίτζεβ Λοτζ κι επίσης αποτελεί παρελθόν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του Γιάκομπ Νίστρουπ πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης ο Παναθηναϊκός στο «Γ. Καλαφάτης» με τους Πράσινους να μπαίνουν σταδιακά στη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις του Δανού προπονητή.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και διατάσεις, προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να προετοιμαστούν για το κυρίως μέρος της προπόνησης. Στη συνέχεια, το τεχνικό επιτελείο έδωσε έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας ζητώντας ένταση, υψηλό ρυθμό και σωστές αποστάσεις.

Ακολούθησε άσκηση τύπου rondo, με γρήγορες εναλλαγές της μπάλας σε πολύ μικρό χώρο. Στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης, το βάρος έπεσε εκ νέου στην ανάπτυξη και την κυκλοφορία της μπάλας. Οι Πράσινοι δούλεψαν εντατικά σε μία άσκηση,της οποίας στόχος ήταν η γρήγορη μεταφορά της μπάλας, η σωστή λήψη αποφάσεων υπό πίεση και η διατήρηση της κατοχής μέσα από συνεχείς συνεργασίες και κινήσεις.

Επιπρόσθετα, στην προετοιμασία συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές της ακαδημίας μας, Λάβδας, Γείτονας, Μπινιάρης και Νεμπής, με τον τελευταίο σήμερα να ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα.

Τέλος, ατομικό έκαναν οι Κυριόπουλος, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον και Μπόκος, ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Ντέσερς.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Τεττέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, αλλά και με ειδική άδεια οι Μπακασέτας, Γεντβάι, Σισοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα. Απουσίαζε με ειδική άδεια λόγω του γάμου του ο Τσιριβέγια».

Βίντεο με την πρώτη προπόνηση του Νίστρουπ.