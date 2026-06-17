Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστά τα άτομα που θα αποτελέσουν το πολυπληθές τεχνικό επιτελείο του Γιάκομπ Νίστρουπ, που φτάνει τα 13 άτομα, με τον Κάρλος Ζέκα να είναι η μεγάλη έκπληξη όντας πλέον βοηθός προπονητή.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τους ανθρώπους που θα συνθέσουν το προπονητικό επιτελείο του Γιάκομπ Νίστρουπ, το οποίο θα φτάσει τελικά τα 13 άτομα, αποτελώντας μία μίξη ανθρώπων της δικής του επιλογής, αλλά και άλλων που βρίσκονται στον σύλλογο.

Αναμφισβήτητα, η μεγάλη έκπληξη ανάμεσα στα άτομα αυτά είναι σίγουρα ο Κάρλος Ζέκα, ο οποίος, πέρα από το τμήμα σκάουτινγκ στο οποίο συμμετέχει, θα βρίσκεται πλέον και στο τεχνικό τιμ του Δανού τεχνικού με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην Κοπεγχάγη, έχοντας χρέη τρίτου βοηθού.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι καθήκοντα στο επιτελείο του Γιάκομπ Νίστρουπ αναλαμβάνουν οι Στέφαν Μάντσεν (First Assistant Coach), Μόρτεν Μόλκιερ (Second Assistant Coach), Κάσπερ Άνκεργκρεν (First Goalkeeper Coach), Άντερς Στόρσκοβ (Head of Performance), καθώς και ο Νίκλας Πέντερσεν (Analyst).

Παράλληλα, στο τεχνικό επιτελείο εντάσσεται και ο Ζέκα σε ρόλο βοηθού προπονητή.

Επιπρόσθετα, στο προπονητικό επιτελείο ενσωματώνεται και ο Βασίλης Δρούζας ως Head of Performance of PAO LAB & Rehabilitation Coach.

Το προπονητικό επιτελείο διαμορφώνεται ως εξής:

Head Coach: Γιάκομπ Νίστρουπ

First Assistant Coach: Στέφαν Μάντσεν

Second Assistant Coach: Μόρτεν Μόλκιερ

Third Assistant Coach: Ζέκα

First Goalkeeper Coach: Κάσπερ Άνκεργκρεν

Second Goalkeeper Coach: Γιώργος Μουντάκης

Head of Performance: Άντερς Στόρσκοβ

Assistant Physical Trainer: Άγγελος Κονταρίνης

Head of Performance of PAO LAB & Rehabilitation Coach: Βασίλης Δρούζας

Assistant Rehabilitation Coach: Παναγιώτης Παπαθεοδώρου

Analyst: Νίκλας Πέντερσεν

Analyst: Γιάννης Αντωνόπουλος

Analyst: Ηρακλής Τσαρούχης»