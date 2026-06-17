Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον αντίπαλό του για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός έμαθε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) τον αντίπαλό του για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, από όπου και θα αρχίσει το φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την ουγγρική Πάκσι, με φόντο τον 3ο γύρο του θεσμού και φυσικά μακροχρόνιο και απόλυτο στόχο την είσοδο στη League Phase της διοργάνωσης.

Θυμίζουμε ότι το πρώτο παιχνίδι του «τριφυλλιού» θα γίνει στις 23 του Ιουλίου εκτός έδρας και το δεύτερο εντός στις 30 του ίδιου μήνα. Αν εκείνο (σσ το τριφύλλι) κατορθώσει να περάσει, τότε θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό του στην επόμενη κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου.