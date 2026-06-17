Ο Λούκας Βιγιαφάνιες έχει αποφασίσει ήδη για το μέλλον του μετά το ποδόσφαιρο και σε αυτό το πλαίσιο έβγαλε δίπλωμα προπονητικής.

Ο Λούκας Βιγιαφάνιες πριν από λίγες ημέρες ολοκλήρωσε τη θητεία του στην Κηφισιά και επέστρεψε με την οικογένειά του στην πατρίδα του, μέχρι να βρει το επόμενο βήμα του. Ο Αργεντινός χαφ μπορεί να είναι ακόμα στα 34 χρόνια του, όμως ήδη έχει το πλάνο τιτ για το τι θα κάνει όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Ο βραχύσωμος μέσος ολοκλήρωσε το πρόγραμμα σπουδών του στη διάσημη σχολή της πατρίδας του «Maradona Menotti» και πήρε δίπλωμα προπονητικής! Ο «Βίγια» είχε αρχίσει τα μαθήματα πριν τρία χρόνια και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ έκανε την πρακτική του στην Ακαδημία της Κηφισιάς.

Ο Αργεντινός πήρε την απόφασή του να ασχοληθεί με την προπονητική το 2023, όταν ήταν ακόμα στα 31 ετών και από... νωρίς είχε αποφασίσει με τι θέλει να ασχοληθεί όταν αποσυρθεί, ώστε να μείνει στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Το γεγονός ότι έβγαλε τώρα το δίπλωμά του δεν σημαίνει και ότι θα «κόψει» άμεσα το ποδόσφαιρο του, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πρόθεσή του είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται, από τη στιγμή που νιώθει καλά σε αγωνιστικό επίπεδο, όμως από τώρα είναι έτοιμος για το επόμενο «κεφάλαιο» της επαγγελματικής του πορείας.