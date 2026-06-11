Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, o Αλμπέρτο Μποτία είναι ο νέος τεχνικός Διευθυντής της Κηφισιάς, μετά την απόφαση του να αποσυρθεί ως ποδοσφαιριστής.

Στο Gazzetta διαβάσατε για τη συμφωνία της Κηφισιάς με τον Αλμπέρτο Μποτία, ώστε να διαδεχτεί τον Άγγελο Χαριστέα σε ρόλο τεχνικού Διευθυντή και πλέον έχουμε τη σχετική επίσημη ανακοίνωση από το κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Μέχρι και τη λήξη του πρωταθλήματος ο Ισπανός εξέταζε το ενδεχόμενο να αγωνιστεί για ακόμα μια χρονιά, όμως μετά από σκέψεις ημερών αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και γυρίζει σελίδα, με το επί μια τριετία «σπίτι» του, την Κηφισιά, να του δίνει την ευκαιρία για τη μετάβση από παίκτης σε κομβικό στέλεχος της ΠΑΕ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποτελεί απλώς μία διοικητική προσθήκη, αλλά την αφετηρία ενός ευρύτερου σχεδιασμού που θα αναδιαμορφώσει ουσιαστικά τη δομή και τη λειτουργία του συλλόγου τα επόμενα χρόνια, με τον Αλμπέρτο Μποτία να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή που διαμορφώνεται στην Κηφισιά».

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανάληψη των καθηκόντων του Τεχνικού Διευθυντή από τον Αλμπέρτο Μποτία.

Μετά από μια μακρά και απολύτως επιτυχημένη καριέρα ως ποδοσφαιριστής σε κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης, όπως η Μπαρτσελόνα, η Σεβίλλη και ο Ολυμπιακός, ο Αλμπέρτο Μποτία γυρίζει σελίδα και είμαστε βέβαιοι ότι με το πάθος, την εργατικότητα και την αφοσίωση που τον χαρακτηρίζουν ως άνθρωπο και επαγγελματία, θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της ΠΑΕ Κηφισιά.

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποτελεί απλώς μία διοικητική προσθήκη, αλλά την αφετηρία ενός ευρύτερου σχεδιασμού που θα αναδιαμορφώσει ουσιαστικά τη δομή και τη λειτουργία του συλλόγου τα επόμενα χρόνια, με τον Αλμπέρτο Μποτία να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή που διαμορφώνεται στην Κηφισιά.

Κατά τη διάρκεια των τριών ετών που υπηρέτησε τον σύλλογο ως ποδοσφαιριστής, όντας μάλιστα αρχηγός της ομάδας, ο Αλμπέρτο αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση για όλους, εντός κι εκτός των αποδυτηρίων. Με τον χαρακτήρα, το ήθος, την ακεραιότητα και την αφοσίωσή του, κέρδισε τον σεβασμό των συμπαικτών, των προπονητών, της διοίκησης και των φιλάθλων, αποτελώντας σημείο αναφοράς τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Η πειθαρχία σε κάθε κομμάτι της καθημερινότητας και η νοοτροπία νικητή που τον διέκριναν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του, αποτελούν χαρακτηριστικά που είμαστε βέβαιοι ότι θα μεταφέρει με την ίδια επιτυχία και στη νέα του θέση.

Η βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου, η προσωπικότητά του και η απόλυτη ταύτισή του με τις αξίες και το όραμα του συλλόγου τον καθιστούν το ιδανικό πρόσωπο για να συμβάλλει καθοριστικά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επόμενης ημέρας.

Αλμπέρτο, σε ευχαριστούμε για όσα προσέφερες ως ποδοσφαιριστής στην Κηφισιά και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζεις να αποτελείς αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς μας, από ένα νέο και μείζονος σημασίας πόστο. Σου ευχόμαστε καλή αρχή, υγεία και κάθε επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα».