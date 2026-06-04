Η Κηφισιά ανακοίνωσε πως ο Λούκας Βιγιαφάνιες και ο Γιώργος Κωνσταντακόπουλος δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο κύκλος των αποχωρήσεων από την Κηφισιά συνεχίζεται. Στη «λίστα» των παικτών που μένουν ελεύθεροι και δεν θα ανανεωθούν τα συμβόλαια τους προστέθηκαν ο Λούκας Βιγιαφάνιες και ο Γιώργος Κωνσταντακόπουλος.

Ο Αργεντινός χαφ αποκτήθηκε τον χειμώνα του 2025 και βοήθησε την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στην «κούρσα» ανόδου με την Καλαμάτα, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 14 εμφανίσεις, με 1 ασίστ.

Από την πλευρά του ο Έλληνας μέσος προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας και αποχώρησε μετά από μια πενταετία, έχοντας έναν ενδιάμεσο δανεισμό στην ΑΕΚ Β'.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς για τον Βιγιαφάνιες

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Λούκας Βιγιαφάνιες, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε τόσο στη διαδρομή προς την κατάκτηση του τίτλου της Super League 2 όσο και σε αυτή για την εξασφάλιση της παραμονής στη Stoiximan Super League.

Toυ ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του!».

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς για τον Κωνσταντακόπουλο

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Γιώργο Κωνσταντακόπουλο, μετά από πέντε χρόνια κοινής πορείας, στα οποία ζήσαμε και πανηγυρίσαμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου.

Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».