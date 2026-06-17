Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δηλώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα στην UEFA πέντε μέρες πριν τον πρώτο τους αγώνα για τον 2ο προκριματικό γύρο.

Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς μπαίνουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, καθώς αμφότεροι θα συμμετάσχουν σε 2ο προκριματικό γύρο διοργάνωσης της UEFA, οι Ασπρόμαυροι για το Europa League και οι Πράσινοι για το Conference League.

Αμφότερες οι ομάδες θα δώσουν το πρώτο τους παχνίδι στις 23 Ιουλίου και τη ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, στις 30/7 και πλέον έχουν γίνει και οι κληρώσεις. Οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Ντιναμό Κιέβου – Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, ενώ το Τριφύλλι θα παίξει κόντρα στην Πάκσι.

Oι δυο πρώτοι εκπρόσωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου που θα μπουν στην ευρωπαϊκή μάχη έχουν μπροστά τους περίπου ένα μήνα, ώστε να διαμορφώσουν το ρόστερ που θα δηλώσουν για τα πρώτα τους παιχνίδια στις διοργανώσεις της UEFA.

Η προθεσμία για δήλωση ευρωπαϊκής λίστας για τα ματς του 2ου προκριματικού γύρου είναι μέχρι τις 18 Ιουλίου, στις 00:59 ώρα Ελλάδας, ήτοι πέντε μέρες πριν τους αγώνες. Σε κάθε γύρο οι ομάδες δικαιούνται να δηλώνουν διαφορετική λίστα.