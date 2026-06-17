Αυτές είναι οι ομάδες με τις οποίες κληρώθηκε ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (17/06), ο ΠΑΟΚ έμαθε την πιθανή αντίπαλο του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και την ομάδα με την οποία θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι για τη σεζόν 2026-2027.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» λοιπόν, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) - Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Ρουμανία), με τον ΠΑΟΚ να είναι ο ισχυρός της κλήρωσης, πράγμα που σημαίνει πως θα έχει τη ρεβάνς στην έδρα του

Το πρώτο παιχνίδι θα λάβει χώρα στο γήπεδο της νικήτριας ομάδας του ζευγαριού στις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς θα λάβει χώρα μια εβδομάδα αργότερα, στις 30 του μήνα στη Θεσσαλονίκη και το στάδιο της Τούμπας.

Ντιναμό Κιέβου

Η Ντιναμό Κιέβου είναι μία από τις ιστορικότερες ομάδες της Ουκρανίας, καθώς ιδρύθηκε το 1927 και φυσική της έδρα είναι το «Στάδιο Valeriy Lobanovskyi Dynamo» χωρητικότητας 70.050, αν και τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στο εξωτερικό, εξαιτίας του πολέμου που διεξέγεται στη χώρα. Η πιο επιτυχημένη ευρωπαϊκή της διάκριση ήρθε τις σεζόν 1974-1975 και 1985-1986, όταν και κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων.

Η ομάδα από την Ουκρανία είναι ο «κακός» δαίμονας για τις ελληνικές ομάδες, καθώς έχει αποκλείσει ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό (2 φορές) σε νοκ άουτ φάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με πιο πρόσφατη να είναι τη σεζόν 2018-2019 όταν απέκλεισε τον Ολυμπιακό στη φάση των «16» του Europa.

Πέρσι τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και πήρε το «χρυσό» εισιτήριο του Europa League, καθώς κατέκτησε το Κύπελλο Ουκρανίας, επικρατώντας με 3-1 της Τσερνίφιχ στον τελικό. Την περασμένη σεζόν η Ντιναμό Κιέβου, που αγωνιζόταν στο Conference League, έδωσε τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια στο στάδιο «Motor Lublin Arena» της Πολωνίας.

Ουνιβερσιτέα Κλουζ

Η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ είναι επίσης μία από τις πιο ανταγωνιστικές ομάδες της Ρουμανίας, αν και δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ποτέ το εγχώριο πρωτάθλημα, με την καλύτερη θέση που έχει πάρει ποτέ να είναι η 2η, ενώ στην Ευρώπη δεν έχουν καταφέρει ποτέ να ξεπεράσουν τον «σκόπελο» των προκριματικών και να περάσουν σε τελική φάση διοργάνωσης.

Πέρσι ήταν η φιναλίστ του πρωταθλήματος της Ρουμανίας, τερματίζοντας στο -4 από την πρωταθλήτρια Κραϊόβα. Ο ρουμάνικος σύλλογος, ο οποίος αγωνίζεται στη «Κλουζ Αρένα» χωρητικότητας 30.000 ατόμων, αγωνίστηκε πέρσι στα προκριματικά του Conference League, όπου και αποκλείστηκε από την αρμένικη Αραράτ.

Μοναδική αναμέτρηση ενάντιον του ΠΑΟΚ ήταν σε ένα φιλικό προετοιμασίας το 2019, όταν ο δικέφαλος του βορρά επικράτησε με το επιβλητικό 5-0.