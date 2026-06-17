Ο Παναθηναϊκός έμαθε την αντίπαλό του για το δεύτερο προκριματικό του Conference League. Τα δεδομένα για το εντός έδρας παιχνίδι του.

Την Πάκσι (Ουγγαρία) θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός για το δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας.

Τα δύο παιχνίδια των «πρασίνων» θα λάβουν χώρα στις 23 και τις 30 του Ιουλίου αντίστοιχα, με τον Παναθηναϊκό, όντας ισχυρός στην κλήρωση να έχει τη ρεβάνς στην έδρα του, η οποία θα είναι κανονικά το ΟΑΚΑ.

Το Ολυμπιακό Στάδιο δεν αναμένεται να είναι πλήρως έτοιμο. Μετά το πέρας των καλοκαιρινών συναυλιών έγινε αλλαγή του χλοοτάπητα, προκειμένου ο αγωνιστικός χώρος να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για τα ματς της ομάδας. Ωστόσο, οι εργασίες που είχαν ξεκινήσει από τις αρχές της σεζόν που ολοκληρώθηκε συνεχίζονται και παρ' ότι το μεγαλύτερο μέρος τους έχει ολοκληρωθεί έχουν μείνει ακόμη να γίνουν κάποια πράγματα.

Αυτό σημαίνει πως ένα τμήμα του σταδίου θα είναι και πάλι κλειστό και άρα δεν θα είναι στη διάθεση του «τριφυλλιού» η πλήρης χωρητικότητα του γηπέδου.

Να υπενθυμίσουμε πως οι «πράσινοι» θα χρησιμοποιούν ως έδρας τους τη νέα σεζόν για όλες τους τις υποχρεώσεις, εντός κι εκτός συνόρων.