Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας βρέθηκε στο Τρεβίζο και παρουσίασε τις εργασίες για το στέγαστρο και τη μεταλλική πεζογέφυρα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Ένα όνειρο για τα εκατομμύρια των οπαδών του Παναθηναϊκού γίνεται πραγματικότητα.

Το νέο γήπεδο στον Βοτανικό έχει μπει στην τελική ευθεία και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας παρουσίασε στο ταξίδι που έκανε στο Τρεβίζο τις εξελίξεις σε δύο σημαντικές κατασκευές. Τη μεταλλική πεζογέφυρα και το στέγαστρο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων και το βίντεο στην ανάρτησή του: «Είμαστε στην Αθήνα και κατευθυνόμαστε για Τρεβίζο.

Ο λόγος; Πάμε στην εταιρεία Maeg που έχει αναλάβει δύο πολύ κρίσιμες κατασκευές για το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού: τη μεταλλική πεζογέφυρα και, βεβαίως, το στέγαστρο.

Βρισκόμαστε στο εργοστάσιο και πίσω μου βρίσκονται οι μεταλλικές λαμαρίνες. Αυτές εδώ είναι. Έχουν ήδη παραγγελθεί και είναι εδώ πέρα. Πάνω σε αυτές θα μπορέσει να κρατηθεί το, επίσης, μεταλλικό στέγαστρο.

Τα περισσότερα μηχανήματα είναι πλήρως αυτοματοποιημένα και η κάθε επεξεργασία πρέπει να έχει ακρίβεια χιλιοστού. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε τόσους πολλούς εργάτες, όσο συστήματα αυτόματου ελέγχου.

Φεύγουμε, λοιπόν, από το κεντρικό εργοστάσιο. Εδώ υπάρχει το υλικό με το οποίο θα φτιαχτεί η μεταλλική κατασκευή για το στέγαστρο. Πάμε να δούμε τι ακριβώς επεξεργασίες θα γίνουν στα επόμενα εργοστάσια.

Βρισκόμαστε στο δεύτερο εργοστάσιο της Maeg. Στον συγκεκριμένο χώρο θα γίνει το βάψιμο, η βαφή του στεγάστρου.

Μετράμε αντίστροφα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού!

Δείτε την ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων