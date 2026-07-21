Ο διεθνής φορ Φώτης Ιωαννίδης αγωνίστηκε στο φιλικό της Σπόρτινγκ με τη Στρασμπούρ και σημείωσε το 7-0!

Η μεγάλη επιστροφή του Φώτη Ιωαννίδη. Ο 26χρονος διεθνής φορ, πρώην άσος του Παναθηναϊκού, ταλαιπωρήθηκε πολύ την περασμένη σεζόν από τραυματισμούς και δεν κατάφερε να βοηθήσει πολύ τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Ιωαννίδης είχε 22 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τον πορτογαλικό σύλλογο, αλλά το τελευταίο του παιχνίδι ήταν στις 21/2/26, πριν από πέντε μήνες! Τότε, είχε παίξει 12 λεπτά ως αλλαγή στο εκτός έδρας ματς με τη Μορεϊρένσε, όπου η ομάδα του επικράτησε 3-0.

Ο Έλληνας άσος, λοιπόν, επέστρεψε στο αποψινό φιλικό της Σπόρτινγκ με τη γαλλική Στρασμπούρ. Μπήκε στο 67' στη θέση του Ράφαελ Νελ και στο 84' διαμόρφωσε το εντυπωσιακό 7-0 των «λιονταριών», που... κατασπάραξαν τη γαλλική ομάδα. Ο Αραούχο γύρισε από αριστερά και ο Ιωαννίδης από το ύψος του πέναλτι με δεξί πλασέ σημείωσε το τελικό 7-0.

Στο φιλικό με τους Γάλλους βασικός για τη Σπόρτινγκ ήταν ο Γιώργος Βαγιαννίδης. Ο 24χρονος διεθνής δεξιός μπακ είχε συμμετοχή και στο 5-0 της ομάδας με γύρισμα από δεξιά, με τον Ουρουγουανό Αραούχο να τελειώνει τη φάση.

Στο 82' ο Βαγιαννίδης έδωσε τη θέση του στον Γκρομπάι.