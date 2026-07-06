Ο τρόπος που μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία για το φιλικό με την Ράκοφ και η τιμή τους.

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τη δουλειά του στο πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του στην Ολλανδία και την Τετάρτη (08/07) αναμένεται να δώσει και το πρώτο του φιλικό παιχνίδι για να... ξεμουδιάσει.

Το ματς θα διεξαχθεί στις 18:00 στο sv CWO Sportpark 't Nieuwelant και όσοι φίλαθλοι ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τα εισιτήριά τους μπαίνοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://intranet.svcwo.nl/aanmelden/70f6a16624164b966abdc13e6efbb720

Η τιμή τους έχει οριστεί στα 7,5 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» θα παραμείνουν εκεί για δέκα μέρες, ύστερα θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για τρεις μέρες κι έπειτα θα πάνε ξανά στη χώρα της τουλίπας για το δεύτερο κομμάτι του βασικού τους σταδίου. Αυτό θα λάβει χώρα στο Ρότερνταμ όπου και θα παραμείνουν μέχρι και τις 26 του Ιουλίου.

Τα φιλικά της προετοιμασίας του Ολυμπιακού

8 Ιουλίου στις 19.00: Ράκοβ - Ολυμπιακός

11 Ιουλίου στις 15.00: Λέουβεν - Ολυμπιακός

17 Ιουλίου στις 19.30: Φορτούνα Σιτάρντ - Ολυμπιακός

18 Ιουλίου στις 16.30: Άγιαξ - Ολυμπιακός

24 Ιουλίου στις 20.00: Αντβέρπ - Ολυμπιακός

25 Ιουλίου στις 16.00: Άλκμααρ - Ολυμπιακός

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