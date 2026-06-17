Ο διεθνής χαφ που ανήκει στην ομάδα της Λουντογκόρετς εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό κάδρο του συλλόγου του Ολυμπιακού.

Σε ηλικία 24 ετών ο Πέταρ Στάνιτς (διεθνής με την Σερβία και κάτοχος και κροατικού διαβατηρίου) ανήκει στην ομάδα της Λουντογκόρετς και έχει ήδη μεγάλη ζήτηση. Ο Στάνιτς που μπορεί να παίξει σε αρκετές θέσεις (και μάλιστα έως και σέντερ φορ) αλλά κυρίως είναι ένας επιτελικός χαφ (και άρα παίκτης που αγωνίζεται πίσω από τον στράικερ), είχε την σεζόν που μας πέρασε 16 γκολ και 13 ασίστ σε 55 αγώνες με την φανέλα της ομάδας της γειτονικής μας χώρας.

Ο Ολυμπιακός - που είχε ήδη κάνει τις κινήσεις του προς αυτήν την κατεύθυνση - έχει μπει... σφήνα απέναντι στην Άλκμααρ η οποία είχε κινηθεί για την απόκτηση του παίκτη που η Λουντογκόρετς κοστολογούσε στα 10 εκατ. ευρώ. Το όνομα του εν λόγω δεκαριού παραμένει στην ατζέντα του Ολυμπιακού και όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο ότι έχει προχωρήσει σε κατάθεση πρότασης για εκείνον.

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