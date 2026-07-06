Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τον κόσμο του σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει όποιος θέλει να παρακολούησει από κοντά το ματς με την Αντβέρπ.

Ο Ολυμπιακός λίγη ώρα μετά την αναφορά που έκανε στα εισιτήρια για το ματς με τη Ράκοφ, εξέδωσε μία ανακοίνωση δίνοντας λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα αυτό και όσον αφορά τον εκτός έδρας αγώνα του με την Αντβέρπ στο Βέλγιο.

Πρόκειται για το 5ο κατά σειρά φιλικό που θα δώσουν οι Πειραιώτες, το οποίο θα διεξαχθεί στις 24 του Ιουλίου.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Οι φίλαθλοι της ομάδας μας που θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά το φιλικό με την Antwerp, το οποίο θα γίνει στις 24 Ιουλίου (19:00 τοπική ώρα) στο Bosuil Stadium, μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήριο μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://tickets.rafc.be/Stadium?eventId=9576&reservationId=50524&secretLinkKey=8a48254a9984494

Όλοι οι φίλαθλοι θα πρέπει να διαθέτουν επαληθευμένο λογαριασμό πριν προχωρήσουν στην αγορά εισιτηρίων.

• Οι φίλαθλοι από το Βέλγιο μπορούν να επαληθεύσουν τον λογαριασμό τους μέσω του itsme.

• Οι φίλαθλοι από άλλες χώρες μπορούν να επαληθεύσουν τον λογαριασμό τους μέσω του Onfido.

Τα βήματα της επαλήθευσης περιγράφονται στο παρακάτω άρθρο Συχνών Ερωτήσεων (FAQ), το οποίο είναι διαθέσιμο στα ολλανδικά:

https://support.royalantwerpfc.be/hc/nl/articles/39577154345105-Hoe-kan-ik-mijn-account-verifi%C3%ABren-met-Itsme-of-Onfido

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων στο παρακάτω άρθρο FAQ:

https://support.royalantwerpfc.be/hc/nl/articles/39544610448785-Hoe-koop-ik-een-ticket

Τα φιλικά της προετοιμασίας του Ολυμπιακού

8 Ιουλίου στις 19.00: Ράκοβ - Ολυμπιακός

11 Ιουλίου στις 15.00: Λέουβεν - Ολυμπιακός

17 Ιουλίου στις 19.30: Φορτούνα Σιτάρντ - Ολυμπιακός

18 Ιουλίου στις 16.30: Άγιαξ - Ολυμπιακός

24 Ιουλίου στις 20.00: Αντβέρπ - Ολυμπιακός

25 Ιουλίου στις 16.00: Άλκμααρ - Ολυμπιακός

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