Ολυμπιακός: Σήμερα στην Αθήνα για τους «ερυθρολεύκους» ο Μαφέο
Λίγο μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Πάμπλο Μαφέο σε αεροδρόμιο της Ισπανίας απ' όπου ξεκινούσε το ταξίδι του για να έρθει στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός ενημέρωσε για την ώρα άφιξής του στο «Ελ. Βενιζέλος».
Ο Ισπανός δεξιός οπισθοφύλακας θα φτάσει στη χώρα μας την Τετάρτη (17/06) στις 18:40 προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του, δηλαδή να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ύστερα να υπογράψει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και να ανακοινωθεί η σύναψη της συνεργασίας τους.
Υπενθυμίζουμε πως ο 28χρονος ποδοσφαιριστής θα αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα πληρώσει ένα ποσό που φτάνει τα 2,7 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό του.
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