Οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με βουλγαρικές πηγές έχουν ήδη κάνει την πρώτη τους κίνηση για τον χαρισματικό μεσοεπιθετικό της Λουντογκόρετς.

Στα 24 του χρόνια ο Πέταρ Στάνιτς (διεθνής με την Σερβία και κάτοχος και κροατικού διαβατηρίου) ανήκει στην ομάδα της Λουντογκόρετς και έχει ήδη μεγάλη ζήτηση. Ο Στάνιτς που μπορεί να παίξει σε αρκετές θέσεις (και μάλιστα έως και σέντερ φορ) αλλά κυρίως είναι ένας επιτελικός χαφ (και άρα παίκτης που αγωνίζεται πίσω από τον στράικερ), είχε την σεζόν που μας πέρασε 16 γκολ και 13 ασίστ σε 55 αγώνες με την φανέλα της ομάδας της γειτονικής μας χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βουλγαρία ο Ολυμπιακός - που αυτό το διάστημα κινείται σε πάρα πολλά μέτωπα και για ουκ ολίγους παίκτες σε διάφορες θέσεις - έκανε την πρώτη του κρούση για τον Στάνιτς, έναν παίκτη που αρέσει ιδιαίτερα στον πειραϊκό σύλλογο και για τα χαρακτηριστικά του και για την ποιότητά του. Με βάση τις πηγές από τη Βουλγαρία η Λουντογκόρετς ζητά για την παραχώρησή του ένα ποσό στα 10 εκατ. ευρώ. Πριν την ομάδα της Λουντογκόρετς ο Στάνιτς ήταν στη Μπάτσκα Τόπολα και ενώ έχει θητεία και στον Ερυθρό Αστέρα.



