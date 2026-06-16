Καμαρά: Παναθηναϊκός - Σύμφωνία με τη Σαρλερουά αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ, γράφουν στη Γαλλία

Καμαρά: Παναθηναϊκός - Σύμφωνία με τη Σαρλερουά αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ, γράφουν στη Γαλλία

Σωτήρης Μυκονίου
Ο Καμαρά

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Σύμφωνα με Γάλλο δημοσιογράφο ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Σαρλερουά για την αγορά του Ετιέν Καμαρά αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η περίπτωση του Ετιέν Καμαρά βρίσκεται σταθερά από τον Γενάρη στα «ραντάρ» του Παναθηναϊκού και παρόλο που η υπόθεση δεν προχώρησε τον χειμώνα η υπόθεση παραμένει «ζεστή». Μάλιστα δημοσίευμα από τη Γαλλία πάει την υπόθεσε... βήματα παραπάνω.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Onze Mondial», Μαρκ Μεσενουά, το Τριφύλλι έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά αντί ποσού περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συμφωνία με τον υψηλόσωμο χαφ είναι για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Ο ύψους 1,90μ. αριστεροπόδαρος Γάλλος αμυντικός μέσος προέρχεται από γεμάτη σεζόν με τους Βέλγους, έχοντας 44 εμφανίσεις, με 2 γκολ και 3 ασίστ.

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Το σχετικό δημοσίευμα για τον Παναθηναϊκό και τον Ετιέν Καμαρά

«Ο Ετιέν Καμάρα θα αποχωρήσει από τη Σαρλέρουά για να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Συμφωνία για μεταγραφή περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ. Συμβόλαιο 4 ετών».

 
     

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