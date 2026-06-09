Καμαρά: Παναθηναϊκός - Προχωρούν οι διαπραγματεύσεις για τον χαφ της Σαρλερουά σύμφωνα με τους Βέλγους
Είχατε διαβάσει το ρεπορτάζ του Gazzetta σχετικά με την επιστροφή του Παναθηναϊκού στην διεκδίκηση του Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά, για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί «ζεστά» τον περασμένο Γενάρη, χωρίς να πείθει τους Βέλγους να τον αφήσουν να φύγει.
Σύμφωνα με το «sudinfo», οι Πράσινοι δεν έχουν επανέλθει απλώς για τον 23χρονο χαφ αλλά φαίνεται πως έχουν μπει ακόμα πιο δυναμικά για την απόκτησή του, με το δημοσίευμα να τονίζει ότι ο Γάλλος ποδοσφαιριστής θα είναι η πρώτη μεγάλη πώληση του συλλόγου τη φετινή σεζόν.
Παράλληλα αναφέρουν διάφορα οικονομικά στοιχεία γύρω από την περίπτωση του ενώ μιλούν και για το νέο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε κινηθεί για εκείνον τον περασμένο χειμώνα. Ο υψηλόσωμος (1,91 μ.) μέσος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ.
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