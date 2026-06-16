Καθήκοντα τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης.

Και επίσημα τη θέση του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της ομάδας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του «τριφυλλιού».

Λίγους μήνες μετά τον ερχομό τους στον Παναθηναϊκό, ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα αλλάζουν θέσεις, αφού επήλθαν διαφοροποιήσεις στο οργανόγραμμα των «πρασίνων».

Έτσι, ο Στέφανος Κοτσόλης είναι εκείνος που αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής των πρασίνων, ενώ ο Ισπανός θα αναλάβει έναν διαφορετικό ρόλο, όντας πλέον τεχνικός σύμβουλος της ομάδας.