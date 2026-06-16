Παναθηναϊκός: Νέος τεχνικός διευθυντής ο Στέφανος Κοτσόλης
Και επίσημα τη θέση του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της ομάδας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του «τριφυλλιού».
Λίγους μήνες μετά τον ερχομό τους στον Παναθηναϊκό, ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα αλλάζουν θέσεις, αφού επήλθαν διαφοροποιήσεις στο οργανόγραμμα των «πρασίνων».
Έτσι, ο Στέφανος Κοτσόλης είναι εκείνος που αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής των πρασίνων, ενώ ο Ισπανός θα αναλάβει έναν διαφορετικό ρόλο, όντας πλέον τεχνικός σύμβουλος της ομάδας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.