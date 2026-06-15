Στη Δανία υποστηρίζουν ότι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν είναι πολύ πιθανό να συνεργαστεί ξανά με τον Γιάκομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό.

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, όπως έχει αναφέρει εδώ και λίγες μέρες το Gazzetta, είναι προτεραιότητα του Παναθηναϊκού για τη θέση του αριστερού μπακ.

Στη Δανία τονίζουν ότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τη Λέστερ για την απόκτηση του Κρίστιανσεν κι ό,τι είναι πιθανός ο δανεισμός του με οψιόν αγοράς.

Ο 23χρονος (16/12/02) Κρίστιανσεν έχει συμβόλαιο με τη Λέστερ έως το 2028, αλλά θα αποχωρήσει μετά την κατρακύλα που έχει πάρει ο σύλλογος. Ο διεθνής (18 συμμετοχές) Δανός αριστερός μπακ την περασμένη σεζόν είχε 6 συμμετοχές, ενώ συνολικά στις «αλεπούδες» μετράει 51 ματς και 2 ασίστ. Στην Κοπεγχάγη, όπου είχε προπονητή τον Νίστρουπ κατέγραψε 73 αγώνες με 1 γκολ και 8 ασίστ, ενώ στη Μπολόνια είχε 34 παιχνίδια σε μία σεζόν.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ της tipsbladet:

«Ο Παναθηναϊκός και η Λέστερ Σίτι έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν. Ο ελληνικός σύλλογος, με επικεφαλής τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ, εργάζεται για να αποκτήσει τον αριστερό μπακ με τη μορφή δανεισμού για μια σεζόν και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει το δικαίωμα αγοράς, όπως αποκαλύπτει η Tipsbladet.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Tipsbladet, πρόκειται για μονοετή μίσθωση με ενσωματωμένη επιλογή αγοράς.

Το Σάββατο, έγινε γνωστό στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Παναθηναϊκός διερευνούσε την πιθανότητα υπογραφής του 23χρονου Δανού ακραίου αμυντικού και, σύμφωνα με πηγές της Tipsbladet, οι σύλλογοι έχουν πλέον καθίσει στο τραπέζι.

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πρέπει να επιστρέψει σε υψηλότερο επίπεδο από την League One της Λέστερ για να γίνει ξανά σημαντικός για την εθνική ομάδα και φαίνεται σαν μια προφανής κίνηση γι' αυτόν να έρθει στον μεγάλο ελληνικό σύλλογο, τον Παναθηναϊκό και μάλιστα ξανά υπό τις οδηγίες του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Εδώ ήταν πιο πρόσφατα τόσο επιτυχημένος που πουλήθηκε για ένα ποσό ρεκόρ από την Κοπεγχάγη το 2023, όταν η Λέστερ Σίτι, με μπόνους, πρόσφερε έως και 20 εκατομμύρια ευρώ, 150 εκατομμύρια κορώνες, για να τον αγοράσει.

Ο "VK", όπως αποκαλείται και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, έχει δύο χρόνια συμβόλαιο με τη Λέστερ Σίτι, αλλά τώρα γίνεται εντατική δουλειά για να έρθει στην Αθήνα».

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