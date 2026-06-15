Ο Παναθηναϊκός έκλεισε φιλικό στη Λεωφόρο. Η ημερομηνία, αλλά και ο αντίπαλος που θα αντιμετωπίσει το «τριφύλλι».

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην έχει ακόμη προβεί σε κάποια ενημέρωση για τα φιλικά της προετοιμασίας του, αφού δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί όλα, ωστόσο κάποια έχουν αρχίσει και γίνονται γνωστά από τις ανακοινώσεις των αντιπάλων του.

Μετά από κείνο με την Ραπίντ Βιέννης, που θα δώσει στις 15 του Ιουλίου στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, το οποίο θα είναι μάλιστα και η πρόβα τζενεράλε ενόψει των ευρωπαϊκών του αγώνων, έγινε γνωστή η αντίπαλός του και στο δεύτερο ματς που θα έχει μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την ελβετική Γκρασχόπερς στις 11 του Ιουλίου στην ιστορική τους έδρα, τη Λεωφόρο. Ακόμη, δεν έχει οριστεί η ώρα του ματς.

Υπενθυμίζουμε πως το «τριφύλλι» θα ταξιδέψει στην Ολλανδία και το Άπελντορν για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και θα παραμείνει εκεί από τις 22 Ιουνίου μέχρι και τις 5 του Ιουλίου.