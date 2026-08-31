Ντέσερς: «Έχουμε τέσσερις καλούς επιθετικούς και μας χρησιμοποιούν σωστά»

Οι δηλώσεις του Σίριλ Ντέσερς στην κάμερα της NOVA μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδειακού.

Ο Σίριλ Ντέσερς «καθάρισε» ακόμα ένα ματς για τον Παναθηναϊκό. Ο Νιγηριανός επιθετικός ήρθε από τον πάγκο κόντρα στον Λεβαδειακό και με κεφαλιά έκανε το 2-0, σφραγίζοντας το τρίποντο του Τριφυλλιού.

Ο επιθετικός των Πράσινων μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά τον γώνα και στάθηκε στην αξιοποίηση του, όπως και των υπόλοιπων τριών επιθετικών του ρόστερ (Τεττέη, Λιβάι Γκαρσία και Ράστοντερ) από τον Νίστρουπ.

Οι δηλώσεις του Σίριλ Ντέσερς

«Νομίζω ότι ποτέ δεν είναι εύκολο, μετά από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, να έρχεσαι να παίξεις ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς. Αυτό που μου άρεσε σήμερα στην ομάδα είναι ότι δεν επιτρέψαμε πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο. Νομίζω ότι οι μοναδικές στιγμές που έγιναν πραγματικά επικίνδυνοι ήταν όταν κάναμε κάποια μικρά λάθη. Κι αυτό είναι πολύ θετικό. Σημαίνει ότι είμαστε συμπαγείς πίσω.

Παράλληλα, ήμασταν και πολύ επικίνδυνοι. Νομίζω ότι χτυπήσαμε το δοκάρι αρκετές φορές και ήμασταν κοντά στο γκολ. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα. Κάναμε πολλά καλά πράγματα. Φυσικά, μπορούμε να βελτιωθούμε και θα βελτιωθούμε».

Για το αν φοβήθηκε μην επαναληφθούν τα λάθη που έγιναν στην Ευρώπη:

«Όχι, για μένα αυτό δεν ήταν κάτι που είχα στο μυαλό μου και δεν νομίζω ότι το είχαμε στο μυαλό μας ως ομάδα. Φυσικά, ο Λεβαδειακός θα ανέβαινε λίγο περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί νομίζω ότι σήμερα έδειξε πως είναι μια πολύ, πολύ καλή ομάδα, μια αξιόλογη ομάδα.

Αλλά σε τέτοιες στιγμές πρέπει να παραμένεις ψύχραιμος και να επιλέγεις τις σωστές στιγμές, και νομίζω ότι αυτό κάναμε. Είχαμε κάποιες πολύ επικίνδυνες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο. Κρατήσαμε το μηδέν, οπότε νομίζω ότι η δουλειά έγινε. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται σήμερα να ψάξουμε αρνητικά σημεία ή να σταθούμε σε "αν" και "μήπως". Δεν είναι απαραίτητο».

Για τη δική του συνεισφορά ερχόμενος από τον πάγκο, αλλά και για τη συνολική ποιότητα που υπάρχει στην επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού:

«Ναι, φυσικά. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω καταφέρει τις τελευταίες φορές να μπαίνω και να είμαι σημαντικός για την ομάδα, να σκοράρω και να αποφορτίζω λίγο την πίεση.

Αλλά για μένα αυτό είναι δυνατό μόνο επειδή μπαίνω προς το τέλος του αγώνα. Οι συμπαίκτες μου, οι άλλοι επιθετικοί, κάνουν εκπληκτική δουλειά στα πρώτα 60 λεπτά. Αν δεις πώς πιέζουν την άμυνα, πόσο την επιβαρύνουν, τότε όταν μπαίνω εγώ ή σήμερα ο Έλμιν, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε.

Και την επόμενη φορά πιθανότατα θα γίνει το αντίστροφο. Νομίζω ότι έχουμε τέσσερις πολύ καλούς επιθετικούς και είναι σημαντικό να τους χρησιμοποιούμε και τους τέσσερις, όπως κάνουμε τώρα».