ΑΕΚ: Οι πόλεις που θα ταξιδέψει το τρόπαιο του πρωταθλητή
Η ΑΕΚ σε μία συμβολική τελετή στην Πλατεία Αετού έξω από την Allwyn Arena, παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, ανακοίνωσε τις πόλεις, όπου θα ταξιδέχει το τρόπαιο του πρωταθλητή.
Η ΑΕΚ πανάξια αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 2025/26 πανηγυρίζοντας τον 14ο τίτλο στην ιστορία της, τον οποίο γιόρτασαν τον περασμένο μήνα οι οπαδοί της στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια.
Οι οπαδοί της ΑΕΚ σε διάφορες πόλεις, στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και φυσικά στα νησιά μας, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το τρόπαιο, ενώ αυτό θα ταξιδέψει στην Κύπρο, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που είναι οι ρίζες της Ένωσης και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
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Αναλυτικά το πρόγραμμα στην ανάρτηση της ΑΕΚ
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