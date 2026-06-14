Ένας χρόνος Νίκολιτς: Ο «στρατηγός» του πάγκου της ΑΕΚ

Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τον πρώτο επιτυχημένο χρόνο του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και για τους νέους υψηλούς στόχους που έχει θέσει.

Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στο ποδόσφαιρο και ειδικά στο ελληνικό είναι να πετύχεις κατάκεντρο στην επιλογή του ανθρώπου για την άκρη του πάγκου. Πόσες φορές έχουμε δει ακόμα και δυνατά βιογραφικά να μην καταφέρνουν απολύτως τίποτα. Και η περίπτωση της ΑΕΚ από το 2022 και έπειτα είναι αξιοσημείωτη. Οι κιτρινόμαυροι είχαν ταλαιπωρηθεί για χρόνια μέχρι να βρουν γιατρειά σε αυτό το θέμα και κατάφεραν να έχουν επιτυχία με δύο σερί πρόσωπα. Αρχικά με τον Ματίας Αλμέιδα και στη συνέχεια με τον αντικατάσταση του πέρυσι το καλοκαίρι, τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος σήμερα συμπληρώνει ακριβώς έναν χρόνο από την πρόσληψή του στην Ένωση.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα το πιστώνεται, καθώς ο Σέρβος τεχνικός αποτελούσε εξ αρχής την πρώτη και αδιαμφισβήτητη επιλογή του. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ ήταν σίγουρος για τον Νίκολιτς, ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το ραντεβού στο Βελιγράδι έδωσε το «οκ» αμέσως και από εκεί και πέρα όλα πήραν τον δρόμο τους. Δεν ήταν εύκολος φυσικά αυτός ο δρόμος, καθώς θα χτιζόταν κάτι νέο από την αρχή, ωστόσο με τη νοοτροπία του νικητή, την πειθαρχία και το σωστό ποδοσφαιρικό πλάνο, ο Νίκολιτς έβαλε τη σφραγίδα του αποτελώντας από την πρώτη του χρονιά τον «στρατηγό» του κιτρινόμαυρου πάγκου.

Ποιος πραγματικά πίστευε πως η ΑΕΚ μετά την κατάληξη της περσινής σεζόν θα ξαναέβρισκε τη φιλοσοφία του πρωταθλητισμού τόσο γρήγορα και θα κατάφερνε κόντρα σε όλους και σε όλα να κατακτήσει τον τίτλο στην πρώτη σεζόν του Νίκολιτς; Κι όμως αποδείχτηκε πως με επιμονή και υπομονή στο πλάνο, με σωστές μεταγραφικές επιλογές στην πλειοψηφία τους, με ισχυρή αυτοπεποίθηση, αλλά και ταπεινότητα μπορείς να φτάσεις στην κορυφή τόσο άμεσα. Μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως, ο Σέρβος κόουτς είχε την πρώτη πολύ δύσκολη αποστολή καλοκαιριάτικα. Να επαναφέρει την ΑΕΚ στον ευρωπαϊκό χάρτη.

Μάριος Ηλιόπουλος και Μάρκο Νίκολιτς έδωσαν σήμερα τα χέρια... Νέο συμβόλαιο και επίσημα, μέχρι το 2029 για τον Πρωταθλητή προπονητή της ΑΕΚάρας Μας! ⚫️🟡#AEKFC #MarkoNikolic #ContractRenewal pic.twitter.com/lt9L0ASSyc June 8, 2026

Από το ξεκίνημα το μυαλό του ήταν εκεί, δείγμα της στοχοπροσήλωσης που τον χαρακτηρίζει. Ο Νίκολιτς δεν ανησυχούσε πως θα ήταν η ομάδα του τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, βγάζοντας μια σιγουριά πως τότε θα είχε καταφέρει να περάσει την ταυτότητά του. Αυτό που τον ένοιαζε πρωτίστως ήταν η ΑΕΚ να μπει στη League Phase του Conference League. Χωρίς το παραμικρό περιθώριο λάθους που θα άφηνε ξανά την Ένωση εκτός Ευρώπης, οι κιτρινόμαυροι έκαναν 3/3 προκρίσεις για να πετύχουν τον πρώτο μεγάλο στόχο τους στη σεζόν.

Το «fight, believe and never give up», το μότο του Νίκολιτς από τη γεμάτη πάθος ομιλία του στα αποδυτήρια πριν τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ, αποτέλεσε τη σπίθα που άναψε τη φλόγα για όσα ακολούθησαν μέσα στη σεζόν. Φυσικά δεν ήταν πάντα όλα ρόδινα. Τον Οκτώβρη η αγωνιστική κοιλιά της ΑΕΚ έφερε ερωτηματικά, ωστόσο αυτά δεν άργησαν πολύ να διαλυθούν. Η ΑΕΚ του Νίκολιτς, μια ομάδα ρυθμού, όταν ξεκίνησαν τα συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, βρήκε τη φόρμα της και εκτός από τις νίκες άρχισε να παίζει και όμορφο ποδόσφαιρο.

Η ΑΕΚ από τον Οκτώβριο και μετά δεν ηττήθηκε ξανά στο πρωτάθλημα και με ένα φοβερό αήττητο σερί 24 αγώνων κατέκτησε τον τίτλο, ενώ παράλληλα ύψωσε μπόι και στην Ευρώπη, κάτι που είχε τεράστια ανάγκη ως κλαμπ για πολλούς και διάφορους λόγους, φτάνοντας ως τα προημιτελικά του Conference League. Και θα είχε πάει και ακόμα παρακάτω αν δεν είχε εκείνο το βαρύ αλλά άδικο σκορ στη Μαδρίτη από τη Ράγιο Βαγεκάνο, την οποία ισοπέδωσε στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Παίρνοντας το απόλυτο από το σύνολο του ρόστερ του καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν με πάρα πολλούς πρωταγωνιστές, διατηρώντας την προσήλωση των παικτών του ακόμα και μετά από μεγάλα ευρωπαϊκά αποτελέσματα και με πίστη στο πλάνο, ο Νίκολιτς έκανε αυτό που έχει αποδείξει στην καριέρα του. Να κατακτήσει τον τίτλο. Το όνομα του «στρατηγού» Μάρκο έγινε σύνθημα στα χείλη των οπαδών της ΑΕΚ. Η επέκταση του συμβολαίου του για την επόμενη τριετία ήρθε να τροφοδοτήσει με ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο τον ίδιο καθώς όπως τόνισε στον Ηλιόπουλο αποτελεί υποχρέωση. Γιατί όπως πρόσθεσε, παρά την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, η πρώτη σεζόν δεν ήταν το τέλος, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου...