Η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ ξεκινάει το ταξίδι της για όλη τη χώρα και όχι μόνο με μια συμβολική τελετή στην Πλατεία Αετού έξω από την Allwyn Arena, παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος έδωσε το σύνθημα.

Η ΑΕΚ πανάξια αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 2025/26 πανηγυρίζοντας τον 14ο τίτλο στην ιστορία της, τον οποίο γιόρτασαν τον περασμένο μήνα οι οπαδοί της στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια.

Από εκεί ξεκινάει και το ταξίδι του το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ για να πάει σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο ώστε οι φίλοι της ομάδας να έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά την κούπα και να φωτογραφηθούν μαζί της. Επίσης θα πάει και στην Κωνσταντινούπολη, στις ρίζες της Ένωσης και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Το ξεκίνημα του ταξιδιού του τροπαίου της ΑΕΚ έγινε με μια συμβολική τελετή το βράδυ της Κυριακής στην Πλατεία Αετού έξω από την Allwyn Arena.Το «παρών» έδωσε φυσικά και ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, η διοίκηση της ΑΕΚ, ο Μητροπολίτης Νέας Φιλαδέλφειας Γαβριήλ, ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Γιάννης Τομπούλογλου μεταξύ άλλων αλλά και πρώην παίκτες της ομάδας, όπως ο αιώνιος πρεσβευτής του κλαμπ, Θωμάς Μαύρος, ο Λάκης Νικολάου και άλλοι.

🦅🗣️ Ομιλία Ηλιόπουλου στην εκδήλωση έξω από το γήπεδο για την έναρξη του ταξιδιού του τροπαίου σε Ελλάδα, Κύπρο, αλλά και Κωνσταντινούπολη#aekfc pic.twitter.com/AOzmDjNaD2 June 14, 2026

Με φόντο το τρόπαιο και τη φλόγα που καίει για τις αλησμόνητες πατρίδες, ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε στην εκδήλωση για τις αξίες, τα ιδανικά και τα οράματα που μεταφέρει η κούπα του πρωταθλήματος για τη νέα γενιά, αναφέρθηκε στη νέα σελίδα που άνοιξε για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ στη συνέχεια οι Μαύρος και Νικολάου μαζί με μικρά παιδιά άναψαν τις δύο δάδες του γηπέδου.

🦅 Άναψαν τις δάδες στο γήπεδο οι Θωμάς Μαύρος και Λάκης Νικολάου#aekfc pic.twitter.com/hNseOK8caN — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 14, 2026



Αναλυτικά όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος:

«Αγαπητοί φίλοι, φίλες, δεν θα κάνω προσφωνήσεις, γιατί δεν μου αρέσουν τα τυπικά. Θα πω σε όλους ότι σας στέλνω την ανιδιοτελή μου αγάπη. Από τις 17 Μαΐου τους 2026 γιορτάζουμε τη νέα μέρα που χάραξε, το νέο κεφάλαιο για τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Ζούμε σε μια περίοδο που η κοινωνία υποφέρει, ζορίζεται σε οικονομικά θέματα, υγείας, πολιτισμικά. Κλονίζονται οι βασικές αρχές, η κουλτούρα. Στην οικογένεια της ΑΕΚ προτεραιότητα είναι η υγεία στο σώμα και στο μυαλό, έξω από βία και ναρκωτικά. Το ευ αγωνίζεσθαι είναι οδηγός και πυξίδα.

Η 1η Ιουνίου και η 14η Ιουνίου δεν είναι τυχαίες μέρες. Η 14η συμβολίζει τα 14 πρωταθλήματα ενώ η 1η Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος την έναρξη αυτής της δράσης. Η φλόγα που άναψε μαζί με τα σύμβολα των προγόνων μας, τη σημαία του Βυζαντίου και της ΑΕΚ θα μας θυμίζουν την επανεκκίνηση. Το Άγιο Πνεύμα να μας μεταλαμπαδεύσει πάθος και πίστη γιατί χωρίς όραμα δεν υπάρχει ελπίδα και χωρίς ελπίδα το μέλλον χάνει την αξία του.

Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρχαν σταθμοί για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο το 2026 θα είναι φάρος που θα μείνει στην ιστορία. Το ευ αγωνίζεσθαι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις αξίες της ΑΕΚ, στις δύσκολες στιγμές γράφεται ιστορία, αυτό πρεσβεύει η ομάδα μας. Το μέλλον γράφεται σε περιβάλλον πιο δίκαιο, που οι στόχοι κατακτώνται με προσπάθεια. Το μήνυμα στα παιδιά είναι να πιστεύουν, να αγωνίζονται με πίστη και πάθος, να διεκδικούν τα όνειρά τους. Καλώ τους φιλάθλους όλων των ομάδων να αφήσουμε πίσω τον φανατισμό, να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο όπως αξίζει στην σπουδαία πατρίδα μας. Το τρόπαιο θα ταξιδέψει σε σημαντικά κέντρα προορισμού σε όλη την Ελλάδα μεταφέροντας αξίες, ιδανικά, όραμα για το μέλλον.

Πρώτος σταθμός μετά τη ΝΦ η Καλαμάτα όπου τον Μάρτιο του 1821 ήταν η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε. Τον Ιούλιο θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη, η σχέση της ΑΕΚ με την Κωνσταντινούπολη δεν είναι απλώς ιστορία, είναι ζωντανή συνέχεια. Θα βρεθεί δίπλα σε κάθε φίλαθλο που πιστεύει σε καλύτερο αύριο, ας είναι πηγή έμπνευσης. Γι' αυτό ό,τι κάνεις να το κάνεις με αγάπη, με υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος και προσήλωση στις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι. Η ΑΕΚ είναι ομάδα και ιδέα αλλά πάνω από όλα είναι κίνημα και στάση ζωής. Ζήτω η ΑΕΚ!».

Δείτε φωτογραφίες από την τελετή