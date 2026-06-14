Τα ηνία της Κ19 του Παναθηναϊκού θα αναλάβει από τη νέα σεζόν ο Άγγελος Ζαζόπουλος, μετά και την επιτυχημένη πορεία που είχε με την Κ17 του συλλόγου.

Νέο προπονητή θα έχει τη νέα σεζόν η Κ19 του Παναθηναϊκού, αφού τον Δημήτρη Κοροπούλη θα διαδεχθεί ο Άγγελος Ζαζόπουλος.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, όπου στις ακαδημίες των «πρασίνων» ξεκίνησε μία νέα εποχή με την ενασχόληση μ' αυτές του Τάκη Φύσσα και την έλευση του κορυφαίου στον συγκεκριμένο τομέα, Θόδωρου Ελευθεριάδη στον ρόλο του τεχνικού διευθυντή, ο Έλληνας τεχνικός βρισκόταν στον πάγκο της Κ17 του «τριφυλλιού».

Η πορεία της ομάδας του ήταν κάτι παραπάνω από επιτυχημένη, αφού κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα της αντίστοιχης ηλικιακής κατηγορίας μετά από 17 χρόνια, παρουσιάζοντας ένα πολύ καλοδουλεμένο σύνολο, το οποίο έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο διάστημα.

Στην Κ19 αναμένεται να βρει αρκετά από τα παιδιά που συνεργάστηκε πέρυσι, καθώς κι ένα μεγαλύτερο δέλεαρ, αφού το «τριφύλλι» έχει να κατακτήσει τον τίτλο τέσσερα χρόνια ενώ μία πιθανή πρώτη θέση θα δώσει στην ομάδα κι ένα εισιτήριο για το Youth League της νέας σεζόν.