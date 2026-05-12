Ο Άγγελος Ζαζόπουλος μίλησε στο Gazzetta για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Κ17, το πρότζεκτ της πράσινης ακαδημίας, αλλά το υψηλό επίπεδο των αθλητών που υπάρχουν σ' αυτήν.

Το σφύριγμα της λήξης στον μεσημεριανό αγώνα της Κ17 του Παναθηναϊκού την Κυριακής (10/05) στη Λάρισα βρήκε τους «πράσινους» πρωταθλητές στο αντίστοιχο ηλικιακό πρωτάθλημα, μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία τους και πρώτη έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια.

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού», αλλά και ο προπονητής τους, Άγγελος Ζαζόπουλος μαζί με το υπόλοιπο σταφ ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς βλέποντας τους κόπους μία ολόκληρης σεζόν να επιβραβεύονται με την κατάκτηση ενός τίτλου, κι ας μην είναι αυτός η πεμπτουσία, όταν μιλάμε για επίπεδο ακαδημιών.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως όλοι νιώθουν δικαιωμένοι για τους κόπους που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της σεζόν κι έσπευσε να δώσει τα εύσημα όχι μόνο στο σταφ και στα παιδιά, αλλά και στους υπόλοιπους ανθρώπους της ακαδημίας που συνέβαλαν για να βρεθούν εκεί αυτά.

«Ναι σίγουρα νιώθουμε δικαιωμένοι, όλοι. Δεν ξεκίνησε απ' αυτή τη χρονιά μία τέτοια προσπάθεια. Για να την περιγράψουμε καλά πρέπει να μιλήσουμε για τους σκάουτ και τους προπονητές στις μικρές ομάδες. Μέσα απ' αυτή τη διαδικασία και κάποιους παίκτες που ήρθαν το καλοκαίρι κι από τότε μπορούμε να πούμε μεμονωμένα για μία προσπάθεια της ομάδας. Αλλά η ακαδημία δεν είναι η Κ17, είναι μία κατάσταση ευρύτερη.

Θέλησε να αναφερθεί στη νέα αυτή κατάσταση που έχει ξεκινήσει στην ακαδημία του Παναθηναϊκού με υπευθύνους τον κ. Ελευθεριάδη και τον κ. Φύσσα, η οποία έχει ως απώτερο στόχο την ανάδειξη όλο και περισσότερων ποδοσφαιριστών στο μέλλον, έτσι ώστε κάποιοι εξ' αυτών να στελεχώσουν κάποια στιγμή την πρώτη ομάδα.

Όλο αυτό προσπαθούν να το πετύχουν μέσα από το χτίσιμο ομάδων που είναι πρωταγωνίστριες, βασιζόμενες σε μία συγκεκριμένη φιλοσοφία, την οποία θα υπηρετούν πιστά.

«Σ' αυτή εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε τον κύριο Φύσσα και τον κύριο Ελευθεριάδη ως οδηγούς. Υπάρχει πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα στο ότι ο Παναθηναϊκός θέλουμε να αναδείξει περισσότερους ποδοσφαιριστές στο μέλλον και μέσα σ' αυτήν την διαδικασία προσπαθήσαμε να φτιάξουμε και ομάδες, οι οποίες θα ήταν πρωταγωνιστικές και θα μάθουν να κερδίζουν με τον τρόπο τους».

Στα της δικής του ομάδας, η οποία είχε έτσι κι αλλιώς τραβήξει όλα τα βλέμματα και πριν τελικά κατακτήσει τον τίτλο τόνισε πως διαθέτει πολύ καλό υλικό. Εξήρε τα παιδιά τόσο για την αγωνιστική τους απόδοση όσο και για τον χαρακτήρα τους εν γένει.

Και γι' αυτό στο τέλος, έστω και στις λεπτομέρειες, θεωρεί πως δίκαια πήραν το πρωτάθλημα, παρ' ότι υπήρχαν κι άλλες καλές ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.

«Φυσικά είμαστε χαρούμενοι για την προσπάθεια όλων σ' αυτή την ομάδα. Διαθέτει πολύ σοβαρά παιδιά, ελπιδοφόρα, υψηλού επιπέδου επικοινωνίας και ενσυναίσθησης αν θέλεις, γιατί δεν είναι μόνο καλοί αθλητές. Είναι πολύ καλή ομάδα, έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους.

Από την πρώτη μέρα ήταν πολύ σοβαροί. Έχουν κάνει τεράστια βήματα τόσο ως ομάδα όσο και ατομικά ο καθένας τους. Νομίζω πως ξεκάθαρα, στις λεπτομέρειες, γιατί υπήρχαν κι άλλες καλές ομάδες στο πρωτάθλημα, άξιζαν να είναι εκείνοι πρωταθλητές».

Κλείνοντας στο ερώτημα σχετικά με το βαθμό δυσκολίας να θες να φτιάξεις ταυτόχρονα παίκτες-πρωταθλητές, αλλά και σωστούς ανθρώπους εξήγησε πως ναι μεν αυτό είναι μία αρκετά σύνθετη διαδικασία, αλλά πλέον είναι πιο απλή, αφού τα χρόνια έχουν περάσει και τα παιδιά έχουν καλύτερο επίπεδο ήδη από τις οικογένειές τους.

«Είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουν περάσει τα χρόνια πια. Τα παιδιά έχουν ένα επίπεδο διαφορετικό ήδη ξεκινώντας από τις οικογένειές τους. Πανέξυπνα είναι. Και να σας πω την αλήθεια είναι υψηλού επιπέδου η Κ17 του Παναθηναϊκού, γιατί αν δεν έχεις τα πνευματικά χαρακτηριστικά που χρειάζεται, δεν μπορείς να βρίσκεσαι σ' αυτήν. Είναι αντιληπτό ότι όλο το πακέτο είναι αυτό που χαρακτηρίζει έναν αθλητή. Άρα δεν είναι δύσκολο στο τέλος».