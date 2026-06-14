Οι επτά παίκτες που έφυγαν από τον Παναθηναϊκό με τη λήξη των συμβολαίων τους και τα χρήματα που γλίτωσε το «τριφύλλι» από τα συμβόλαιά τους.

Ο Παναθηναϊκός έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν μετά τη πρόσληψη του Γιάκομπ Νίστρουπ. Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν πρώτα από τα συμβόλαια που έληγαν το προσεχές καλοκαίρι επιλέγοντας να μην κρατήσουν επτά από τους οκτώ αυτούς παίκτες, συζητώντας μονάχα μ' έναν εξ' αυτών.

Εξαίρεση αποτέλεσε φυσικά ο Ανάς Ζαρουρί για τον οποίο υπήρχε όρος στη συμφωνία του δανεισμού του από τη Λανς, ο οποίος ενεργοποιούσε αυτόματα μία ρήτρα ύψους 2,7-2,8 εκατ. ευρώ, από τη στιγμή που το «τριφύλλι» εξασφάλισε τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για τη νέα σεζόν κι ας μην έχει εξασφαλισμένο League Stage.

Ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το ζήτημά του είναι ο Λούκας Τσάβες. Ο Αργεντινός κίπερ, που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από το πέρασμά του στον Παναιτωλικό και αποκτήθηκε από το «τριφύλλι» ως δανεικός από τους Αρχεντίνος Τζούνιορς.

Μπορεί να μην έπαιξε ούτε μία φορά για τον Παναθηναϊκό στο διάστημα αυτό, ωστόσο αυτή τη στιγμή διατηρεί πολύ σημαντικές πιθανότητες να βρίσκεται στο ρόστερ του κλαμπ και τη νέα σεζόν, αν και ακόμα παραμένει άγνωστο αν οι «πράσινοι» θα πληρώσουν τη ρήτρα των περίπου 850 χιλ. ευρώ.

Αντίθετα, οι Τζούρισιτς, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Τσόκαϊ έμειναν ελεύθεροι ενώ οι Λαφόν, Ερνάντεθ και Ρενάτο Σάντσες γύρισαν στις ομάδες από τις οποίες είχαν έρθει ως δανεικοί.

Μία κουβέντα για κάθε παίκτη και τα χρήματα που «ελευθερώθηκαν»

Πάμε, λοιπόν, να δούμε τα χρήματα που εξοικονομεί ο Παναθηναϊκός από το συμβόλαιο κάθε παίκτη, καθώς και να κάνουμε μία σύντομη μνεία για την παρουσία του στον σύλλογο.

Φίλιπ Τζούρισιτς

Μετά από τρία χρόνια, η παρουσία του Φίλιπ Τζούρισιτς στο «τριφύλλι» έλαβε τέλος. Ο Σέρβος αρτίστας έγινε ένας από τους παίκτες που έκαναν «γκελ» στον κόσμο της ομάδας, ο οποίος αγάπησε τη νοοτροπία του, τα γκολ του, αλλά τις ντρίμπλες του. Έπαιξε 114 φορές με τους «πρασίνους», σκόραρε 20 γκολ ενώ έφτασε να φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Κατέκτησε επίσης ένα Κύπελλο Ελλάδος το 2024.

Το συμβόλαιό του που ολοκληρώθηκε έφτανε το 1,1 εκατ. ευρώ ετησίως.

Αλμπάν Λαφόν

Ήρθε το περασμένο καλοκαίρι ως δανεικός από τη Ναντ. Πήρε κατευθείαν τα γάντια του βασικού και παρέμεινε στον ρόλο αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν (37 συμ. 12 clean sheets). Μπορεί να είχε ταλέντο και προσόντα, ωστόσο η έλλειψη σταθερότητας έκανε τον Παναθηναϊκό να επιλέξει να μην προσπαθήσει να τον κρατήσει.

Το ποσό που αφαίρεσε από το μισθολόγιό του έφτανε το 1 εκατ. ευρώ.

Ρενάτο Σάντσες

Αποκτήθηκε στην αρχή της σεζόν που ολοκληρώθηκε ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν για να κάνει τη διαφορά σε ορισμένα σημαντικά παιχνίδια, όμως δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα με τους τραυματισμούς που τον ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια, οπότε έλλειψε σημαντικό διάστημα κάνοντας συνολικά 24 συμμετοχές και ξεπερνώντας οριακά τα 1.200 λεπτά.

Τα χρήματα που πήρε για το διάστημα αυτό έφτασαν περίπου το εκατομμύριο, αφού στο συμβόλαιό του υπήρχε πρόβλεψη που διαφοροποιούσε την αμοιβή του ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του.

Φίλιπ Μλαντένοβιτς

Μετά από τρία χρόνια στην ομάδα κι έναν δανεισμό το τελευταίο εξάμηνο της φετινής σεζόν στην Καραγκιουμρούκ, ο Σέρβος αριστερός μπακ, που στην ουσία κόπηκε από τον Ράφα Μπενίτεθ έπειτα από το κακό ματς που είχε κάνει στο εκτός έδρας 2-2 με την ΑΕΛ, αποχώρησε από το κλαμπ. έπειτα από 108 συμμετοχές και την κατάκτηση ενός Κυπέλλου. Θα μείνει χαραγμένος στο μυαλό των οπαδών του κλαμπ για το εύστοχο πέναλτι στη διαδικασία στη Μασσαλία.

Το συμβόλαιό του έφτανε τις 500 χιλ. ευρώ.

Γιάννης Κώτσιρας

Ένας πραγματικός «στρατιώτης» του κλαμπ, ο πιο παλιός παίκτης του ρόστερ, αφού βρισκόταν στην ομάδα από το 2021 αποχώρησε από το «τριφύλλι».

Έδωσε τα πάντα, έφτασε τις 156 συμμετοχές, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού ενώ κατέκτησε δύο Κύπελλα Ελλάδος (2021, 2024). Πάντα μετριόφρων, έπαιζε όπου είχε ανάγκη η ομάδα και αποτελούσε θετική νότα για τα αποδυτήρια. Highlight του εκείνο το τρομερό εξάμηνο με τον Φατίχ Τερίμ.

Το συμβόλαιό του έφτανε τις 400 χιλ. ευρώ.

Χάβι Ερνάντεθ

Ήρθε στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο ως μία προσθήκη που θα έδινε λύσεις τόσο στο κέντρο της άμυνας όσο και αριστερά, όμως δεν είχε την ποιότητα που απαιτούνταν για να βοηθήσει την ομάδα. Έτσι φυσιολογικά αποχώρησε μετά απ' αυτό το εξάμηνο αποκομίζοντας 400 χιλ. ευρώ.

Τέλος παρελθόν αποτέλεσε και ο Ένις Τσόκαϊ, που έτσι κι αλλιώς τα δύο τελευταία χρόνια δεν αγωνιζόταν στο «τροφύλλι», αλλά στον Λεβαδειακό και η αμοιβή του ήταν μικρότερη των προαναφερθέντων.

Κάπως έτσι οι «πράσινοι», εκτός του ότι κατάφεραν να αποσυμφορήσουν λίγο το ρόστερ τους, αφαίρεσαν και από το μισθολόγιό τους ένα ποσό που ξεπερνά κατά τι τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Μπορεί το κλαμπ να είναι σε μία περίοδο που δεν φείδεται χρημάτων, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει τα λεφτά που υπάρχουν να μην επενδύονται με σωστό τρόπο. Συν ότι λόγω του FFP πρέπει να υπάρχει καλή διαχείριση, αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα να μπαίνουν όσα χρήματα χρειάζονται.