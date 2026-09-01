Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από γαλλικό μέσο, ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Τζιρόνα για τον Αζεντίν Ουναΐ.

Το γαλλικό «footmercato» και ο Μαροκινός δημοσιογράφος Χανίφ Μπερκανέ έδωσαν μία διάσταση στο μεταγραφικό σήριαλ του Αζεντίν Ουναΐ προσφέροντας ακόμη ένα plotwist στην όλη υπόθεση, που μπαίνει στα τελευταία της επεισόδια σιγά σιγά λόγω και των χρονικών περιορισμών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τους, ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Τζιρόνα για τον Αζεντίν Ουναΐ ενώ είναι έτοιμος να κάνει τον Μαροκινό επιθετικό μέσο τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στο ρόστερ του προκειμένου να τον πείσει να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Οι «πράσινοι» προσπαθούν να επισπεύσουν τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να προλάβουν την προθεσμία για την ευρωπαϊκή λίστα που λήγει το βράδυ της Τετάρτης (02/09).

Πάντως, από το «τριφύλλι» αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τη συμφωνία.

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