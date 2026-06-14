Η Αλμπαθέτε δεν επιθυμεί να εντάξει μόνιμα στο δυναμικό της τον Χεφτέ Μπετανκόρ, ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα.

Η Αλμπαθέτε φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση να μην ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Χεφτέ Μπετανκόρ, την ώρα που ο Ισπανός στράικερ έχει μπει στη μεταγραφική λίστα της Λας Πάλμας.

Ο Ισπανός σέντερ φορ ανήκει στους Ερυθρόλευκους από τον Ιανουάριο του 2025 ερχόμενος από τον Πανσερραϊκό, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «canarias7», οι οικονομικές προτεραιότητες και τα πλάνα του ισπανικού συλλόγου δεν διευκολύνουν το να ενεργοποιηθεί τελικά η ρήτρα του, με αποτέλεσμα το μέλλον του παίκτη να βρίσκεται πλέον ξανά στα χέρια των Πειραιωτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία του στα ισπανικά γήπεδα με τα χρώματα της Αλμπαθέτε άφησε θετικές εντυπώσεις φέτος.

Ο Ισπανός φορ είχε μια πολύ παραγωγική σεζόν στη Σεγούντα Ντιβιζιόν με απολογισμό 14 γκολ σε 38 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, την ώρα που δημοσιεύματα τον συνδέουν και με τη Χετάφε σε περίπτωση που αποχωρήσει οριστικά από την τωρινή του ομάδα.

