Ολυμπιακός: Ενδιαφέρον για Μπετανκόρ από τη Χετάφε, σύμφωνα με δημοσίευμα
Η σεζόν ολοκληρώθηκε και ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει ήδη τον σχεδιασμό του για τη νέα, με ορισμένους ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν από τον δανεισμό τους. Ένας από αυτούς είναι και ο Χέφτε Μπετανκόρ.
Ο 32χρονος Ισπανός εκπροσώπησε την Αλμπαθέτε στη La Liga 2, όντας από τους επιθετικούς που ξεχώρισαν, με 18 γκολ και μια ασίστ σε 42 συμμετοχές, με αποκορύφωμα φυσικά εκείνο (σσ το γκολ) που πέτυχε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με το οποίο απέκλεισε τους «Μερένγκχες».
Φυσικά, οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, όπως φαίνεται από δημοσίευμα που κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Χετάφε προς το πρόσωπό του. Σίγουρα τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν νεότερα επί του θέματος.
👀👉 El Getafe CF se interesa por la situación de 𝐉𝐄𝐅𝐓𝐄 𝐁𝐄𝐓𝐀𝐍𝐂𝐎𝐑.— Mundo Segunda (@MundoSegunda_) May 25, 2026
El futbolista del @AlbaceteBPSAD ha sido de los atacantes más destacados este año en @LaLiga2.
Este curso suma 37p/14g, en el top 10 de goleadores del curso.
Vía @__AngelGarcia__ pic.twitter.com/x0MZafOVWa
