Δημοσίευμα από το εξωτερικό αναφέρει πως η Χετάφε εξετάζει την περίπτωση του Χέφτε Μπετανκόρ.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε και ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει ήδη τον σχεδιασμό του για τη νέα, με ορισμένους ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν από τον δανεισμό τους. Ένας από αυτούς είναι και ο Χέφτε Μπετανκόρ.

Ο 32χρονος Ισπανός εκπροσώπησε την Αλμπαθέτε στη La Liga 2, όντας από τους επιθετικούς που ξεχώρισαν, με 18 γκολ και μια ασίστ σε 42 συμμετοχές, με αποκορύφωμα φυσικά εκείνο (σσ το γκολ) που πέτυχε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με το οποίο απέκλεισε τους «Μερένγκχες».

Φυσικά, οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, όπως φαίνεται από δημοσίευμα που κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Χετάφε προς το πρόσωπό του. Σίγουρα τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν νεότερα επί του θέματος.