Η Κηφισιά εξετάζει πρόταση της Σερκλ Μπριζ για τον Λαζάρ Αμανί.

Κάτοικος Βελγίου είναι πιθανό να γίνει ο μέσος της Κηφισιάς Λαζάρ Αμανί.

Σε ρεπορτάζ του Africa Foot, που επικαλείται βελγική πηγή αναφέρεται ότι ο 28χρονος (7/3/98) διεθνής Ιβοριανός χαφ είναι στο στόχαστρο της Σερκλ Μπριζ. Οι πληροφορίες του Gazzetta θέλουν τον βελγικό σύλλογο να έχει καταθέσει όντως πρόταση στην Κηφισιά. Η αθηναϊκή ομάδα εξετάζει την πρόταση των Βέλγων, που φέρονται να προσφέρουν διετές συμβόλαιο στον παίκτη. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η υπόθεση θα κριθεί από την επιθυμία του παίκτη, καθώς η Κηφισιά δεν θα του κλείσει τον δρόμο, όπως δεν έχει κάνει σε καμία άλλη περίπτωση.

Ο Αμανί, λοιπόν, ο οποίος έχει συμβόλαιο έναν ακόμα χρόνο με την Κηφισιά και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 33 συμμετοχές με 4 γκολ και 1 ασίστ, δεν αποκλείεται να μετακομίσει στη Σερκλ Μπριζ.

Αναλυτικά και το δημοσίευμα: «Μετά από μια αξιοσημείωτη πορεία στην Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ και μια θητεία στη Σταντάρ Λιέγης, ο διεθνής παίκτης της Ακτής Ελεφαντοστού, Λαζάρ Αμανί, είναι κοντά στην επιστροφή του στην Jupiler Pro League.

Σύμφωνα με βελγική πηγή που γνωρίζει το θέμα και μίλησε στο Africafoot, ο 28χρονος μέσος πρόκειται να ενταχθεί στη Σερκλ Μπριζ. Ο Αμανί θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Απομένει μόνο να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή.

Ο Αμανί που αγωνίζεται box to box θα φέρει την εμπειρία και την ενέργειά του στην ομάδα της Σερκλ Μπριζ, η οποία στοχεύει στην κορυφή του βελγικού πρωταθλήματος. Αυτή η επιστροφή στο Βέλγιο σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον παίκτη, ο οποίος αναζητούσε ένα σταθερό project μετά την περίοδο που αγωνίστηκε στην Ελλάδα με την Κηφισιά.

Η Σερκλ Μπριζ προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για να αναβιώσει πλήρως την καριέρα του διεθνούς παίκτη από την Ακτή Ελεφαντοστού, ο οποίος έχει βιώσει καλές, αλλά και κακές στιγμές τα τελευταία χρόνια».