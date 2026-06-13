Κηφισιά: Τέλος ο Πόκορνι
Ακόμα μία αποχώρηση από την Κηφισιά καθώς παρελθόν αποτελεί ο Γιάκουμπ Πόκορνι αφού το συμβόλαιο του ολοκληρώθηκε με την ελληνική ομάδα.
Ο 29χρονος στόπερ μέτρησε 31 συμμετοχές με την ομάδα των Β. Προαστίων με απολογισμό δύο γκολ στη φετινή σεζόν. Την ίδια στιγμή, η Κηφισιά έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση ενός στόπερ λόγω της αποχώρησης του Τσέχου αμυντικού αλλά και του φινάλε της ποδοσφαιρικής καριέρας του Μποτία.
Αναλυτικά:
«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Γιάκουμπ Πόκορνι. Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε στον σύλλογο και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».
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