Ο Αλμπέρτο Μποτία στα 37 του χρόνια έδωσε τέλος σε μια σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα, με την ισπανική AS να κάνει αναφορά σε αυτήν την εξέλιξη και στο γεγονός πως ανέλαβε διοικητικό πόστο στην Κηφισιά.

Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, η Κηφισιά βρήκε στο πρόσωπο του Αλμπέρτο Μποτία τον νέο της τεχνικό διευθυντή, ο οποίος θα αναλάβει να «χτίσει» την ομάδα της νέας σεζόν, σε συνεργασίας με τον προπονητή της ομάδας, Σεμπάστιαν Λέτο και φυσικά τον διοικητικό του κλαμπ, Χρήστο Πρίτσα.

Ο Ισπανός στα 37 του χρόνια αποφάσισε να βάλει τέλος σε μια σπουδαία σημαντική καριέρα και αυτό φαίνεται από το γεγονός πως η είδηση έγινε θέμα και σε ένα μέσο παγκόσμιας εμβέλειας, όπως είναι η ισπανική AS.

O αμυντικός με καταγωγή από τη Μούρθια έκανε τα πρώτα του βήματα από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, ενώ στην πατρίδα του αγωνίστηκε επίσης σε Χιχόν, Έλτσε και Σεβίλλη, από την οποία αποχώρησε το 2014 για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Αξιοσημείωτο πως υπήρξε και δις διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισπανίας.

«Ο Χρήστος Πρίτσας εμπιστεύτηκε τον πρώην κεντρικό αμυντικό του, με τον οποίο έχει στενή σχέση, να αναλάβει αυτόν τον ρόλο και θα συνεργαστεί στενά με τον Σεμπάστιαν Λέτο, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, με τον οποίο συνεργάζονται από το 2024. Ο Μποτία ξεκινά έτσι μια καριέρα στο ποδόσφαιρο εκτός γηπέδου στην Ελλάδα, όπου έχει βιώσει πολύ σημαντικές στιγμές στην καριέρα του», αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα της AS.