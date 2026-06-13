Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον μέσο Χάρη Μυγδαλιά από τον Καμπανιακό.

Ο Παναθηναϊκός δίνει μεγάλη σημασία πλέον στα τμήματα υποδομής και για την Κ17 απέκτησε τον ταλαντούχο μέσο Χάρη Μυγδαλιά του Καμπανιανού.

Τη μεταγραφή ανακοίνωσε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο Σύλλογος του Καμπανιακού με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη μεταγραφή του Νίκου Μυγδαλιά στην Κ17 του Παναθηναϊκού.

Ο Νίκος αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα στελέχη του group του Χάρη Σαββαΐδη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξαιρετική του πορεία με την κατάληψη της τέταρτης θέσης, την περσινή αγωνιστική περίοδο, στο Πρωτάθλημα της Ειδικής Kατηγορίας Κ15 και της δεύτερης θέσης, φέτος, στο Πρωτάθλημα της Κ17. Αξίζει να σημειωθεί ότι αγωνιζόταν απέναντι σε μεγαλύτερους ηλικιακά ποδοσφαιριστές, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει με το ταλέντο, την τεχνική του κατάρτιση, τη δημιουργικότητα και τη συνέπειά του στο σκοράρισμα.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξή του καθόλη τη διάρκεια της σεζόν και μετά τον τελικό του πρωταθλήματος, τον κάλεσαν να συμμετάσχει σε προπονήσεις αξιολόγησης με την εξαιρετική του παρουσία και εκεί να οδηγεί στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Η Οικογένεια του Καμπανιακού νιώθει ιδιαίτερη υπερηφάνεια για την πρόοδο του αθλητή της και του εύχεται υγεία και να πραγματοποιήσει όλα τα ποδοσφαιρικά του όνειρα!».

Ο Μυγδαλιάς υπέγραψε τον Σεπτέμβριο του 2025 το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και στο βιογραφικό του αναφερόταν:

«Ο γεννημένος το 2008 ποδοσφαιριστής Μυγδαλιάς Βασίλης ξεκίνησε από πολύ μικρός στα Τμήματα Υποδομής του Συλλόγου της Χαλάστρας, αποχώρησε για τρία χρόνια κι επέστρεψε σε ηλικία 14 χρονών αγωνιζόμενος πάντα με ηλικίες μεγαλύτερες της δικής του. Ήταν βασικό στέλεχος του Τμήματος Κ16 το οποίο έφτασε ένα βήμα πριν την κατάκτηση του Πρωταθλήματος της ΕΠΣΜ την σεζόν 2022-2023.

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο πριν ακόμα συμπληρώσει τα 16 του χρόνια ήταν ένας από τους παίχτες με τα περισσότερα λεπτά στις διοργανώσεις που έλαβε μέρος η Κ19 του Συλλόγου, στο Πρωτάθλημα της Α Ερασιτεχνικής και στο Πρωτάθλημα Νέων Κ19 της Super League 2, καταγράφοντας 30 επίσημες συμμετοχές με δύο γκολ και τρεις ασίστ.

Λίγο πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε στο τελευταίο φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Επέστρεψε όμως ακόμα δυνατότερος τον Δεκέμβριο και ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του ρόστερ της Κ19 μετρώντας 23 συμμετοχές με ένα γκολ και πέντε ασίστ στο Πρωτάθλημα της Α Ερασιτεχνικής και σε αυτό των Νέων Κ19 της Super League 2».