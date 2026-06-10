Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος με τα λόγια του επιβεβαίωσε τη νοοτροπία νικητή, διατηρώντας τον πήχη της ΑΕΚ ψηλά.

Υπάρχει ένα πασίγνωστο ρητό που είναι πέρα για πέρα αληθινό και λέει πως είναι δυσκολότερο να παραμείνεις στην κορυφή από το να φτάσεις σε αυτή. Και ο Μάρκο Νίκολιτς το γνωρίζει πολύ καλά όντας ένας προπονητής που είναι νικητής και που προσπαθεί πάντα να πρωταγωνιστεί.

Ήδη στην πρώτη του σεζόν με την ΑΕΚ κατέκτησε τον τίτλο, κάνοντας και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, αλλά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σεζόν ήδη έχει στο μυαλό του την επόμενη. Για να διεκδικήσει ξανά τον τίτλο και να ανταποκριθεί στη νέα μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση που δεν είναι άλλη από την προσπάθεια εισόδου στη League Phase του Champions League.

Τα λόγια του Σέρβου τεχνικού προς τον Μάριο Ηλιόπουλο αμέσως μετά την επισημοποίηση της επέκτασης της συνεργασίας τους ως το 2029 επιβεβαίωσαν ξανά το πάθος του Νίκολιτς με τη νίκη, τις μεγάλες φιλοδοξίες που έχει και τους υψηλούς στόχους που πάντα θέτει στην καριέρα του. Φανέρωσαν για ακόμη μια φορά ότι πρόκειται για έναν προπονητή που δεν συμβιβάζεται με μια επιτυχία, αλλά θέλει ακόμα περισσότερη διατηρώντας συνεχώς τον πήχη ψηλά.

Από τη συνέντευξη που είχε δώσει μετά την κατάκτηση του τίτλου, όπου είχε υπογραμμίσει πόσο σημαντικό είναι να βελτιωθεί η ομάδα σε κάθε επίπεδο καθώς αυτό που ήταν αρκετό φέτος δεν θα είναι του χρόνου, ο Νίκολιτς είχε δώσει το στίγμα του για το πόσο απαιτητικός και φιλόδοξος είναι στη δουλειά του. Όπως το ίδιο ισχύει και για τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, αλλά και για τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Μετά τον τίτλο και το νέο συμβόλαιο γεμίζει με κίνητρα τον Νίκολιτς

Η επιτυχία του Νίκολιτς όχι μόνο δεν τον... ξεδίψασε, αλλά από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι του έδωσε ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο, για να έρθει το νέο συμβόλαιο και να τον ωθήσει ακόμα περισσότερο τονίζοντας τη λέξη «υποχρέωση»: «Όλα αυτά δημιουργούν μια υποχρέωση. Είναι κάτι που επαναλάμβανα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και θα το επαναλάβω άλλη μία φορά. Υποχρέωση για όλους μας και το νιώθω κάθε μέρα, να ανταποδώσουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας ακολουθούν, σε όλους όσοι αγαπούν την ΑΕΚ».

Και όπως είχε πει με την ολοκλήρωση της σεζόν, ο Νίκολιτς επανέλαβε πως η κατάκτηση του τίτλου πρέπει να αποτελέσει ένα νέο ξεκίνημα για να ανοίξει τον δρόμο για νέες επιτυχίες: «Δεν είναι σε καμία περίπτωση το τέλος, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, αυτού που μπορεί να χτίσει μια νέα ιστορία για έναν σπουδαίο σύλλογο, την ΑΕΚ, έναν ιστορικό σύλλογο».

Εκεί ακριβώς είναι το ζητούμενο. Αυτή τη νοοτροπία να τη διατηρήσει και στο σύνολό του, ώστε αυτό να μην επαναπαυθεί στην επιτυχία, αλλά να επιδιώξει με λύσσα να την επαναλάβει. Και ο Νίκολιτς είναι ένας προπονητής που έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τους παίκτες του σε εγρήγορση ώστε να φανούν το ίδιο ανταγωνιστικοί και την επόμενη σεζόν και απόλυτα προσηλωμένοι στην υπεράσπιση του τίτλου τους.

Φυσικά και η επιτυχία ποτέ δεν είναι δεδομένη για κανέναν. Ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί τεράστια πρόκληση για τον Νίκολιτς να επιδιώξει να επαναλάβει ότι πέτυχε την πρώτη του σεζόν, ενώ παράλληλα έχει μπροστά του και έναν πολύ μεγάλο στόχο ευρωπαϊκά. Έχοντας επαναφέρει την ΑΕΚ δυναμικά στην Ευρώπη φέτος, να προσπαθήσει να τη βάλει τη νέα σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι στόχοι λοιπόν παραμένουν υψηλοί και οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς όχι μόνο το αντιλαμβάνονται, αλλά εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση προκειμένου να βελτιώσουν αυτό που δημιούργησαν την πρώτη σεζόν και να το εξελίξουν. Άλλωστε όπως είχε πει και ο Ριμπάλτα αυτό το καλοκαίρι θα ήταν η χρονική περίοδος για να τελειοποιηθεί αυτό που είχαν αρχικά στο μυαλό τους.