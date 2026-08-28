ΑΕΚ: Το ευφάνταστο γραφικό της Mozzart για τη μάχη της Ένωσης με τη Ρεάλ
Η κληρωτίδα έφερε στον... δρόμο της ΑΕΚ τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μια «μονομαχία» που ξυπνά μνήμες 2002! Η Ένωση θα υποδεχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Βασίλισσα για τη League Phase του Champions League και η σερβική ιστοσελίδα Mozzart Sport έκανε ειδική μνεία στην εν λόγω αναμέτρηση δημιουργώντας ένα φοβερό γραφικό στο οποίο ο Μάρκο Νίκολιτς παίζει σκάκι με τον Ζοσέ Μουρίνιο.
Υπενθυμίζεται πως η πολυνίκης του θεσμού Ρεάλ δεν έχει κερδίσει ποτέ τους κιτρινόμαυρους και η αρμάδα του «Special One» θα επιχειρήσει να σπάσει την... παράδοση στην Αθήνα.
Αναλυτικά τα όσα έγραψε η Mozzart Sport στην ανάρτησή της:
«Ο Μάρκο Νίκολιτς, δύσκολα θα μπορούσε να έχει χειρότερη κλήρωση στο Champions League καθώς η ΑΕΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μάντσεστερ Σίτι, την Μπορούσια Ντόρτμουντ τη Ρόμα... Και σαν να μην έφτανε αυτό, η διαδικασία της κλήρωσης έφερε από τα πιο αδύναμα γκρουπ στην πρωταθλήτρια Ελλάδος και τη Γαλατασαράι, αλλά και μια πραγματική "νάρκη" από το τελευταίο γκρουπ, την Κόμο. Η αίσθηση είναι πως η ΑΕΚ θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να φτάσει στη νίκη απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία θα δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της στο Στάμφορντ Μπριτζ».
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