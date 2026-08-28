Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, η Γαλατάσαραϊ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ραφαέλ Λεάο από τη Μίλαν.

Αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League ο Ραφαέλ Λεάο; Σύμφωνα με τους Ταβολιέρι και Ντι Μάρτζιο ο 27χρονος Πορτογάλος εξτρέμ βρίσκεται ένα... βήμα πριν μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της Γαλατάσαραϊ.

Μετά την προσφορά των 40 εκατ. ευρώ η «Τσιμ Μπομ» επανήλθε πιο δυναμικά με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πρόταση 50 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους. Πιο συγκεκριμένα, τα 35 εξ αυτών είναι το «στάνταρ» ποσό και τα υπόλοιπα 5 εκατ. ευρώ θα προστεθούν στα ταμεία της Μίλαν εάν η ομάδα της Πόλης τερματίσει μέσα στις 24 ομάδες της League Phase του Champions League. Τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ θα δοθούν στους Ροσονέρι σε περίπτωση που η Γαλατάσαραϊ φτάσει μέχρι τους «8» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σε περίπτωση που ο Πορτογάλος διεθνής καταλήξει στη γειτονική χώρα θα είναι άλλο ένα αστέρι που θα προστεθεί στο ήδη πανάκριβο και υπερταλαντούχο ρόστερ της Γαλατάσαραϊ, που απαρτίζεται ήδη από τους Ντάβιντσον Σάντσες, Τορέιρα, Λεμινά, Γκουντογάν, Σανέ και Όσιμεν, μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλατά θα φιλοξενηθεί από την Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια στο πλαίσιο της League Phase στο Champions League.