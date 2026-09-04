Παναθηναϊκός για τον αρχηγό Κάτρη: «Περήφανη στιγμή για έναν από τους δικούς μας»

Ο Γιώργος Κάτρης φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού από το ξεκίνημα του αγώνα κόντρα στη Νίκη Βόλου και ο Παναθηναϊκός έκανε μία ανάρτηση για να μνημονεύσει τη στιγμή.

Πέραν από το ντεμπούτο του 17χρονου Τάκη Μπινιάρη, η χθεσινή βραδιά έκρυβε ακόμη μία ιδιαίτερη στιγμή για τον Παναθηναϊκού και τους νεαρούς του παίκτες. Ο Γιώργος Κάτρης, που βρέθηκε στο αρχικό σχήμα αγωνιζόμενος ως δεξιός μπακ για να ξεκουραστεί ο Καλάμπρια, που προέρχεται από τραυματισμό, έφερε το περιβραχιόνιο του αρχηγού για πρώτη φορά στην καριέρα του από την αρχή του αγώνα.

Ο νεαρός Έλληνας κεντρικός αμυντικός εντάχθηκε φέτος στο γκρουπ των 2+4 αρχηγών των «πράσινων», το οποίο δημιουργήθηκε κατόπιν κοινής απόφασης του προπονητή, Τζέικομπ Νίστρουπ και του τεχνικού διευθυντή, Στέφανου Κοτσόλη.

Ως πρώτος επιλέχθηκε ο Στέφαν Ντε Φράι και ως δεύτερος ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Και οι δύο χθες έλειπαν, οπότε το περιβραχιόνιο έπρεπε να πάει σ' έναν από τους επόμενους τέσσερις, μεταξύ των οποίων δεν είχε οριστεί ιεραρχία.

Με τον Τσέριν να έχει αποχωρήσει, και τους Ίνγκασον-Τσιριβέγια να είναι τραυματίες, ήταν δικαιωματικά η σειρά του Γιώργου Κάτρη, ο οποίος έζησε μία τιμητική στιγμή για τον ίδιο, αλλά και για το κλαμπ, που είδε ένα παιδί από τα σπλάχνα του να φοράει το περιβραχιόνιό του.

Μάλιστα, το «τριφύλλι» έκανε και σχετικό ποστάρισμα για το γεγονός αυτό γράφοντας στη λεζάντα: «Περήφανη στιγμή για έναν από τους δικούς μας».